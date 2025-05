No cabe duda de que Citibank, entidad perteneciente al grupo multinacional de servicios financieros Citigroup, es una de las entidades bancarias más grandes y con diversas sucursales en el mundo. Incluso, todos los días se realizan miles de transacciones o hacen diversos trámites, por lo que no están exentos que, en algunas situaciones, puedan sufrir errores en las transferencias hacia otras cuentas. De hecho, hace unos meses, el banco fue protagonista de un hecho inusual, luego de que se registrara un error que ingresó 81.000 billones de dólares en la cuenta de un cliente, en lugar de los 280 dólares correspondientes. Esta noticia se volvió viral en las redes sociales no solo en Estados Unidos, sino en varios países por el error en el exorbitante monto que después fue resuelto para buena suerte de la entidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CITIBANK DEPOSITÓ 81 BILLONES DE DÓLARES, EN LUGAR DE 280 DÓLARES A UN CLIENTE EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con el diario Financial Times, en abril de 2024, un cliente de Citigroup, con sede en Estados Unidos, tuvo uno de los momentos más impensados de su vida, cuando dicha entidad financiera le transfirió a su cuenta 81 billones de dólares, en vez de 280 dólares. A pesar de que este significativo error tuvo que ser identificado por los empleados del banco, no fue hasta una hora y media después que otro empleado se percató del fallo y procedió a anular la operación.

Citigroup fue protagonista de un hecho inusual, luego de que se registrara un error que ingresó 81.000 millones de dólares en la cuenta de un cliente, en lugar de los 280 dólares.

Para tranquilidad del banco, el cliente no logró disponer del dinero antes de que se corrigiera el error, el cual generó mucha preocupación entre los empleados de la entidad. Sin embargo, es importante mencionar que, este no es el primer fallo que tiene Citigroup en los últimos años, pues, en 2022, otro banco de la misma compañía generó una caída en el mercado de Europa, debido a un error en una operación bursátil. Aunque se trataron de mejorar sus procesos de supervisión y automatizar diversos controles para no cometer los mismos errores humanos, las autoridades regulatorias advierten que los avances en la gestión de riesgos por parte de la entidad continúan siendo muy limitados.

Luego de unos años, en 2024, según dicha plataforma, Citi obtuvo otras 10 fallas y que estuvo cerca de pagar millonarias pérdidas, pese a ello, la entidad fue sancionada con 136 millones de dólares por no resolver estos inconvenientes a través de los canales adecuados. De esta manera, se pone en evidencia la falta de recursos y eficaces sistemas de verificación para evitar que estos problemas se vuelvan a repetir en medio de un mundo más tecnológico y digital.