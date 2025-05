A nivel nacional, el Perú es reconocido por su gastronomía, pero también el encanto que transmiten sus paisajes mediante monumentos arqueológicos como Machu Picchu. Sin embargo, hoy una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno no es aquel atractivo turístico del país que prestigiosa revista, considera el más bello de Sudamérica, y lo pondera en listado internacional. Conoce de cuál se trata, en qué parte del Cusco queda ubicado, y asimismo las razones detrás de su elección.

Los listados integrados por destinos llenos de flora y fauna, por ejemplo, o simplemente vegetación que desborda, suelen llamar la atención de los propios países donde se sitúan, siendo en esta oportunidad uno quizá desconocido para algunos, el mismo que según Jaspe Brezo de Time Out, representa una "experiencia visual y física emocionante“.

Ocupando el octavo lugar de 44 considerados como los más bellos del mundo, el Choquequirao cusqueño de acuerdo a prestigiosa revista, destaca por su desafiante sendero, y con muchos menos visitantes anuales, por ser la “hermana de Machu Picchu”.

“Caminando por las ruinas, me quedé maravillado por una civilización que construyó con una mampostería tan intrincada y eligió un lugar tan remoto y espectacular”, refiere Jaspe Brezo de un Time Out que lo sitúa calificado incluso por encima del New Forest británico, Altiplano boliviano, la Laguna de Bacalar en México, entre otros a nivel mundial.

El Choquequirao cusqueño que Time Out considera uno de los 44 lugares más bellos del mundo, y presenta grandes similitudes con Machu Picchu. (Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco)

En relación a la “hermana de Machu Picchu”, y a propósito de su consideración internacional, te compartimos los nombres de todas las atractivas zonas que le ofrece al turista gracias a mapa de zonificación presentado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ):

Plataforma ceremonial (Ushnu)

(Ushnu) Templo y plaza ceremonial (Hauqaypata)

(Hauqaypata) Plaza inferior / Templo Urín

Considerada como la "hermana de Machu Picchu", hoy Choquequirao llama la atención por figurar incluido en listado publicado por prestigioso Time Out. (Fuente: PROINVERSIÓN)

Plaza Superior / Hanan

/ Andenes de cultivo / Sector Las Llamas

/ Templo Illapa / Vivienda de los Sacerdotes

Hoy desde Cusco, Choquequirao llama la atención no solo por su belleza y similitudes arquitectónicas y estructurales entorno a una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, sino también porque figura considerada como área de Conservación Regional por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), gracias a sus 103,814.39 metros de hectáreas llenas de riqueza entre flora y fauna.

A propósito de dicho monumento arqueológico, te contamos que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), han presentado de manera oficial el proyecto del Teleférico que plantea ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), y busca terminar fortaleciendo el turismo en beneficio de las regiones de Cusco y Apurímac.

Con la ejecución de moderno sistema de transporte por cable de más de 10.6 kilómetros de longitud, las personas que deseen visitar Choquequirao ya no tendrían que caminar durante varias horas para llegar a destino, reduciéndose así el tiempo de viaje a tan solo 20 minutos.