El Día de Muertos no solo rinde homenaje a los familiares que ya partieron, sino también a aquellos compañeros fieles que acompañaron la vida de muchas personas: las mascotas. En diversas regiones, las familias preparan un altar especial para recordar a sus animales fallecidos, como gesto de gratitud por el amor y la lealtad que ofrecieron.

Cada año, esta tradición cobra fuerza y se integra al calendario de celebraciones, con un día específico reservado para recibir a las almas de los animales. A continuación, te contamos cuándo se coloca la ofrenda para las mascotas y qué elementos no pueden faltar en ella.

¿CUÁNDO SE PONE LA OFRENDA PARA LAS MASCOTAS FALLECIDAS?

La fecha destinada a honrar a las mascotas fallecidas es el 27 de octubre, sin importar el tipo de animal. De acuerdo con la tradición mexicana, ese día las almas de los perros, gatos y demás compañeros regresan al hogar de sus familias para reencontrarse simbólicamente con ellos. Colocar la ofrenda en esta fecha representa una manera de agradecerles el cariño y la compañía que brindaron en vida.

Día de los Muertos para mascotas. | Foto: Google Gémini

¿CÓMO HACER UN ALTAR PARA RECORDAR A TU MASCOTA?

Preparar una ofrenda es una de las formas más significativas de participar en esta fecha. Lo ideal es comenzar a decorarla desde los días previos al 27 de octubre. Para ello, se recomienda incluir los siguientes elementos:

Fotografía de la mascota, junto con su collar o un juguete especial.

Flores de cempasúchil y velas, que iluminan su camino espiritual.

Comida y agua, para recibirlos con lo que más disfrutaban.

Objetos personales o cenizas, si las conservas.

Papel picado, dulces o frutas, como símbolo de alegría y celebración.

Cada altar es único y refleja la historia compartida entre el animal y su familia. Más que una tradición, esta práctica se ha convertido en una forma de mantener viva la memoria y el amor hacia quienes, aunque ya no están físicamente, siguen ocupando un lugar especial en el corazón de sus dueños.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL CALENDARIO DE LAS OFRENDAS DEL DÍA DE MUERTOS?

Según informa la plataforma Record, el calendario tradicional del Día de Muertos establece días específicos para recordar a distintos tipos de almas. Este orden permite preparar las ofrendas con intención y respeto:

27 de octubre: Mascotas fallecidas.

28 de octubre: Personas que murieron en accidentes.

29 de octubre: Quienes fallecieron ahogados.

30 de octubre: Almas olvidadas, sin familia o en el purgatorio.

31 de octubre: Niños que murieron sin bautizar.

1 de noviembre: Niños (Día de Todos los Santos).

2 de noviembre: Adultos (Día de los Fieles Difuntos).

De esta manera, cada fecha tiene su propósito dentro de esta tradición que celebra la memoria y el vínculo entre los vivos y los que ya partieron.