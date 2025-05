Se viene una de las fechas más especiales del año 2025: el Día de la Madre. Sin duda, es una jornada muy esperada por las mamá y también por los hijos, quienes buscan expresarle su amor de diferentes maneras y también a través de distintas actividades. A propósito de ello, te contaremos cuál es el motivo por el que esta festividad no cae el mismo día en España, México y Estados Unidos.

A diferencia de otras celebraciones especiales que tienen una fecha única en todo el mundo, el Día de la Madre se caracteriza por festejarse en jornadas diferentes, marcadas por las tradicionales culturales y espirituales de cada país.

Dedicarle un día a las madres se da desde la antigua Grecia, donde cada año, al inicio de la primavera, se realizaba una celebración para venerar a Rea, la diosa de la fertilidad y la maternidad, y quien además era considerada la madre de la humanidad por haber dado a luz a Hestia, Hades, Deméter, Poseidón, Hera y Zeus.

Por su parte, en Roma se realizaban rituales similares para rendir homenaje a Cibeles, diosa de la tierra, y en Egipto se honraba a Isis, la Gran diosa madre.

Muchos años más tarde, en 1914, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, oficializó el Día de la Madre para el segundo domingo del mes de mayo. Al poco tiempo, esta festividad fue adoptada por otros países.

En México, el Día de la Madre se celebra cada 10 de mayo, una tradición arraigada que coincide con el mes dedicado a la Virgen María, figura central en la fe católica. Esta elección también guarda vínculos con antiguos ritos paganos: en la época grecorromana, mayo era consagrado a Artemisa, diosa de la fertilidad, y en Roma se rendía homenaje a figuras maternales durante este mismo periodo del año.

En España, el Día de la Madre se conmemora el primer domingo de mayo. En 2025, esta celebración tuvo lugar el 4 de mayo, una fecha en la que tradicionalmente las familias rinden homenaje a las madres con reuniones, obsequios y muestras de afecto.

Entre la extensa lista de naciones en que la fecha es el segundo domingo de este mes, además de Perú, se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia (excepto Cúcuta), Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Holanda, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Puerto Rico, Ucrania, Uruguay, Suiza, República Checa, Nueva Zelanda y Venezuela.

Frases especiales por el Día de la Madre 2025

Sin ti no sería la persona que soy. Me has enseñado valores, a ser fuerte y a luchar por lo que quiero. ¡Gracias!

Por ser la historia de amor más bonita que tengo y tendré. ¡Feliz Día de la Madre!

Si me hubieran dado a elegir entre todas las madres del mundo te seguiría eligiendo siempre. ¡Feliz Día de la Madre!

Las madres son las estrellas que más brillan.

Felicidades en tu día, mamá. Gracias por darme la vida y por haber hecho de mí la persona que soy.

Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá.

Mi canción favorita es el sonido de nuestras risas unidas. ¡Te quiero mamá!

Lo mejor de mí es mi madre.

Una buena madre vale por cien maestros.

Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te quiero, mamá.

Gracias por ser mi luz cálida y brillante, mamá.

Mamá, contigo cada día es único.

Puede sonar a tópico, pero es verdad que eres la mejor madre del mundo. ¡Te quiero, mamá! ¡Muchas felicidades en tu día!

De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos.