Tras la llegada de septiembre 2025, una de las celebraciones más esperadas por millones de personas es la Independencia de México, donde veneran con mucho respeto la patria. Durante estas importantes fechas, las calles de dicha nación se tiñen de verde, rojo y blanco con el objetivo de festejar la libertad, así como se festeja con diversos conciertos musicales, ferias gastronómicas y desfiles a nivel nacional. Este hecho simboliza la valentía del pueblo mexicano en su lucha por la libertad y marca el inicio del nacimiento de una nación soberana, encabezado por el histórico “Grito de Dolores”. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN MÉXICO?

A poco de festejar la Independencia de México, es importante que muchos de sus ciudadanos conozcan un poco más sobre cómo se forjó su libertad. Y es que, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo hizo repicar la campana de la parroquia en Dolores, Guanajuato, convocando a los feligreses que acudían a misa dominical a levantarse contra el dominio español. Este hecho histórico pasó a la posteridad como el llamado “Grito de Dolores.

Asimismo, el Gobierno de México recordó que, desde inicios del siglo XIX, comenzaron a gestarse conspiraciones para poner fin al dominio español que se mantenía en el país desde el siglo XVI. De hecho, se precisó que el 27 de septiembre de 1821 marca el fin de la Guerra de Independencia, fecha en la que el Ejército Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, ingresó victorioso a la Ciudad de México. Inclusive, este hecho se produjo tras la renuncia del virrey Juan O’Donojú, quien aceptó reconocer la independencia de México.

¿CUÁL ES EL SIGINIFICADO DEL “GRITO DE LA INDEPENDENCIA” EN MÉXICO?

Aunque el “Grito de la Independencia” se conoce comúnmente como un evento, en realidad se refiere a una arenga, es decir, a un discurso serio y solemne de carácter militar o político, de acuerdo con información de AD Magazine. Y es que, todo inició cuando Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez y otros planearon la independencia de México de la corona española, que había estado en América desde 1521.

Durante la madrugada del 16 de septiembre en Dolores, el movimiento independentista comenzó oficialmente cuando Hidalgo tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, salió al atrio de la iglesia y tocó la campana para convocar al pueblo a la plaza, sin importar la hora. Los ciudadanos, preocupados y asustados por la incertidumbre, llegaron al lugar. Es importante destacar que esta acción estaba programada para otro día, pero al ser “descubiertos”, decidieron adelantarla.