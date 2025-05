La incertidumbre que rodeaba la participación de Eugenio Derbez en la esperada ‘Shrek 5’ finalmente se disipó. El reconocido actor mexicano rompió el silencio y confirmó si volverá a prestar su inconfundible voz al entrañable Burro.

Sus declaraciones no solo aclararon los rumores que circulaban, sino que también revelaron las condiciones que el comediante puso sobre la mesa para regresar al pantano. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO EUGENIO DERBEZ SOBRE VOLVER A INTERPRETAR A BURRO EN “SHREK 5″?

En declaraciones ofrecidas durante los premios Platino en Madrid, España, Derbez desmintió categóricamente los rumores que sugerían que había rechazado volver a interpretar al carismático asno parlante de Shrek.

“Me contactaron, yo ya había dicho que sí desde un principio, vi una nota donde decían que yo había dicho que no y es mentira”, aclaró el actor, dejando entrever su disposición inicial a formar parte del proyecto.

Esta imagen muestra a Eugenio Derbez sonriendo. (Foto: Gilbert Flores / Variety via Getty Images) / Gilbert Flores

Sin embargo, la continuidad de Derbez en el papel de Burro no está completamente asegurada, ya que el actor reveló haber impuesto una condición crucial a los nuevos ejecutivos a cargo de la producción. Según sus palabras, su permanencia dependerá de que se le permita realizar ciertas modificaciones en los diálogos del personaje.

“Nada más puse una condición: si no me dejan cambiar el libreto, porque cambiaron de ejecutivos y el original que era Jeffrey Katzenberg sí me lo permitió; dije que si no me dejaban, no lo haría”, explicó Derbez.

La razón detrás de esta exigencia radica en la preocupación del actor por la autenticidad del personaje. Derbez teme que, sin su aporte en la adaptación de los diálogos, Burro podría perder la chispa y el humor que lo han caracterizado, lo que inevitablemente afectaría la percepción del público.

“Porque entonces la gente va a decir que (Burro) ya no es el mismo y no es tan chistoso”, sentenció el actor, dejando en manos de los ejecutivos la decisión final sobre su participación en “Shrek 5”.

Burro es el fiel compañero del titular Shrek (Mike Myers). (Foto: DreamWorks Animations)

¿QUÉ ACTORES DE DOBLAJE NO REGRESARÍAN PARA “SHREK 5″?

Debido a cambios internos dentro del proyecto, se ha puesto en duda la continuidad de distintos actores de doblaje de la saga. Específicamente, se ha mencionado que Alfonso Obregón, la voz inconfundible de Shrek, y Dulce Guerrero, quien interpreta a Fiona, podrían no regresar para esta nueva entrega.

Esta información ha generado diversas reacciones, especialmente considerando el cariño que el público tiene por sus interpretaciones. El propio Eugenio Derbez, voz de Burro, expresó su esperanza de que ambos actores sí participen en “Shrek 5”, reconociendo el “gran valor” que aportan a las películas.

Fiona, Burro, Shrek y Felicia en el primer avance de la quinta película de la popular franquicia animada (Foto: DreamWorks Animation)

Sin embargo, la situación de Obregón es particularmente delicada, ya que, a pesar de haber demostrado su inocencia en un proceso legal por supuesto abuso sexual, este episodio podría influir en la decisión de los productores respecto a su regreso al papel del ogro del pantano, según explica la plataforma Record.