El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición que busca honrar a quienes fallecieron y mantener presente su recuerdo entre familiares y amigos. Durante estas jornadas, millones de personas rinden homenaje a sus seres queridos mediante altares, ofrendas y distintas expresiones de afecto. A través de estos rituales, la muerte se aborda desde una perspectiva simbólica que celebra la vida y los vínculos que permanecen más allá de la ausencia. Las dedicatorias y los mensajes conmemorativos también adquieren protagonismo, pues permiten expresar sentimientos hacia aquellas personas que dejaron una huella imborrable.

Esta festividad tiene raíces en las antiguas culturas indígenas de México, cuyas costumbres se combinaron posteriormente con las tradiciones religiosas introducidas durante la colonización española. Con el paso del tiempo, la celebración incorporó diferentes elementos culturales, entre ellos la gastronomía, las flores y los objetos personales, que hoy forman parte de los homenajes a los difuntos. Aunque el 1 y 2 de noviembre concentran las principales conmemoraciones, las actividades y los preparativos pueden comenzar varios días antes.

En México, algunas creencias populares establecen que las almas regresan simbólicamente en fechas específicas, según las circunstancias de su fallecimiento. Por ejemplo, el 28 de octubre se vincula con el recuerdo de quienes perdieron la vida de manera trágica, ya sea en accidentes o hechos violentos. Para honrarlos, algunas familias preparan altares con velas, flores y otros objetos que representan el cariño y la memoria de quienes partieron.

En medio de estas costumbres, las frases y dedicatorias se convierten en otra forma de expresar amor, nostalgia y gratitud. Muchas personas aprovechan estas fechas para compartir palabras emotivas con sus familiares, publicar mensajes en redes sociales o rendir tributo a quienes ya no están físicamente, pero siguen ocupando un lugar importante en sus vidas. Así, el Día de Muertos se convierte en una oportunidad para recordar, agradecer y mantener vivos los recuerdos de los seres queridos.

¿Extrañas a alguien que partió? Dedícale estos mensajes especiales por el Día de Muertos

Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo

Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo

Para todo hay maña, menos para la muerte

Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir / Thomas Campbell

Al igual que un día bien aprovechado trae buen sueño, una vida bien aprovechada trae una muerte feliz / Leonardo da Vinci

El muerto al pozo y el vivo al gozo

De muertos y tragones están llenos los panteones

La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido / Gabriel García Márquez

Al fin que para morir nacimos

Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor. Recuérdame, no llores por favor / Película “Coco”

¿Cómo nació la tradición de darle ofrendas a los muertos?

En México, el Día de los Muertos festejado con algarabía y mucho color, tiene su origen desde hace más de 3 mil años como parte de la temporada de cosecha del pueblo azteca entre los meses de setiembre y noviembre, de acuerdo a información compartida por la plataforma oficial del Gobierno.

La milenaria efemérides combina las tradiciones católicas europeas del Día de Todos los Santos de cada 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos con los rituales mexicanos de honrar a los fallecidos, recordando que en la época prehispánica el culto a la muerte era considerado uno de los elementos básicos de la cultura.

Asimismo, el relato histórico de los orígenes del Día de los Muertos, narra que el pueblo teotihuacano acostumbraba a practicar intensos rituales con el propósito de que el difunto llegue en buen estado a uno de los 4 paraísos, y dichas liturgias ceremoniales contenían comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas.

Cabe resaltar, que la muy antigua tradición con raíces en la cultura indígena, también, se conmemoraba en culturas aborígenes como la totonaca, mexica, purépecha y maya, entre la última semana de octubre, y hasta los primeros días de noviembre, periodo en el cual el fallecimiento era concebido como el inicio del viaje hacia el Mictlán (lugar de los muertos), y el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con el Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y la Mictecacíhuatl (señora de los muertos).