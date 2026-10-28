Por Redacción EC

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición que busca honrar a quienes fallecieron y mantener presente su recuerdo entre familiares y amigos. Durante estas jornadas, millones de personas rinden homenaje a sus seres queridos mediante altares, ofrendas y distintas expresiones de afecto. A través de estos rituales, la muerte se aborda desde una perspectiva simbólica que celebra la vida y los vínculos que permanecen más allá de la ausencia. Las dedicatorias y los mensajes conmemorativos también adquieren protagonismo, pues permiten expresar sentimientos hacia aquellas personas que dejaron una huella imborrable.

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