Faltan pocos días para la final de Miss Universo 2025, y los seguidores de Fátima Bosch ya pueden apoyar a la representante mexicana directamente desde la aplicación oficial del certamen. Tanto los votos gratuitos como los pagos permiten sumar puntos en la categoría “People’s Choice”, que puede influir en el resultado final.

Votar es sencillo y accesible para cualquier usuario con un dispositivo móvil. La plataforma ofrece mecanismos para garantizar que cada voto sea auténtico y contar con respaldo oficial. A continuación, te contamos cómo votar por Fátima Bosch y qué debes considerar para que tu apoyo sea válido.

¿CÓMO PUEDO VOTAR POR FÁTIMA BOSCH EN LA APLICACIÓN DE MISS UNIVERSO?

Descarga la app oficial: La aplicación de Miss Universe está disponible sin costo en Play Store y App Store y requiere un dispositivo móvil compatible. Crea tu cuenta: El registro solicita información como nombre completo, correo electrónico, número telefónico y nacionalidad. Esto asegura que los votos sean auténticos y evita duplicidades. Localiza a la candidata mexicana: Dentro de la app, selecciona “Cast your vote” y luego “People’s Choice”. Las concursantes aparecen ordenadas alfabéticamente por país, pero también puedes buscar directamente “Fátima Bosch” o “México” para encontrarla rápidamente.

Es importante mencionar que los usuarios pueden obtener votos sin gastar dinero al ver anuncios publicitarios dentro de la app. Cada video completado suma automáticamente un voto a la cuenta, aunque la cantidad de votos gratuitos diarios depende de la disponibilidad de anuncios para cada usuario. Esta alternativa permite que cualquier persona pueda apoyar a Fátima Bosch sin necesidad de realizar compras digitales, brindando una manera accesible de participar en la votación.

¿CUÁLES SON LOS PAQUETES DE VOTOS PAGADOS?

La aplicación también permite adquirir paquetes de votos para quienes quieran aumentar su respaldo a Fátima Bosch de manera más rápida y efectiva. Los precios comienzan con tres votos por menos de un dólar y llegan hasta mil votos por 199,99 dólares. Entre estos se encuentran paquetes intermedios de 15, 45, 100 y 300 votos, con costos que varían según la cantidad seleccionada. Tras la compra, puede existir un breve retraso antes de que los votos se reflejen en la cuenta.

Es fundamental recordar que todos los votos, tanto gratuitos como comprados, deben registrarse antes del 19 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, para ser válidos en la competencia, según explica Infobae.

¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBO TENER EN CUENTA PARA VOTAR?

La votación estará abierta hasta dos días antes de la final del Miss Universo 2025.

Es obligatorio contar con un dispositivo móvil compatible y una cuenta registrada en la app.

Se puede elegir entre votos gratuitos mediante anuncios o compras de paquetes de votos digitales.

La participación está disponible tanto en México como en cualquier parte del mundo.

Cada voto emitido contribuye directamente al avance de Fátima Bosch en la categoría “People’s Choice”.

El respaldo de la audiencia puede marcar la diferencia para que la candidata mexicana avance en la competencia y se acerque al título internacional. Seguir estos pasos asegura que tu voto sea válido y efectivo.