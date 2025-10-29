Ancestral y milenariamente, el Día de Muertos representa la veneración mexicana en toda la expresión de la palabra, y esto por mantener viva la imagen de aquellas personas que dejaron de existir debido a diversos motivos. En ese sentido, y como parte de la festividad conmemorada entre el 1 y 2 de noviembre 2025, surge la incógnita entorno a la posibilidad de descansar durante ambas jornadas, y de esa forma la atención en bancos termine por definirse oficialmente.

DÍA DE MUERTOS: ¿LOS BANCOS ATENDERÁN EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2025 EN MÉXICO?

La partida de nuestros seres más queridos, suele recordarse anualmente, y con mayor fervor una vez llegado el denominado Día de Muertos que para los mexicanos simboliza entre el 1 y 2 de noviembre, una jornada donde la muerte no representa una ausencia sino más bien a una presencia viva.

Con respecto al festejo de dicha efemérides, te contamos que la atención de bancos a nivel nacional hoy se rige tomando en cuenta tanto la Ley Federal del Trabajo (LFT) como el calendario establecido por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y durante ambas jornadas todo dependerá del horario de cada uno.

Según lo precisa la CNBV, en noviembre solamente figura inhábil el día 17, mientras para la LFT, el Día de Muertos no es considerado feriado, y por lo tanto el sábado 1 y domingo 2 las entidades financieras deberían abrir sus puertas de manera regular, pero según lo determinen considerando el fin de semana.

Hoy México se alista a conmemorar una edición más de efemérides ligada al catolicismo, y celebrada por los aztecas de manera muy particular teniendo a las ofrendas como tradición que trasciende, y mediante rituales busca privilegiar el recuerdo sobre el olvido.

EL ORIGEN DEL DÍA DE MUERTOS Y LA TRADICIÓN MEXICANA QUE CONSISTE EN REALIZAR OFRENDAS POR LAS PERSONAS FALLECIDAS

En México, el Día de los Muertos festejado con algarabía y mucho color, tiene su origen desde hace más de 3 mil años como parte de la temporada de cosecha del pueblo azteca entre los meses de setiembre y noviembre, de acuerdo a información compartida por la plataforma oficial del Gobierno.

La milenaria efemérides combina las tradiciones católicas europeas del Día de Todos los Santos de cada 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos con los rituales mexicanos de honrar a los fallecidos, recordando que en la época prehispánica el culto a la muerte era considerado uno de los elementos básicos de la cultura.

Asimismo, el relato histórico de los orígenes del Día de los Muertos, narra que el pueblo teotihuacano acostumbraba a practicar intensos rituales con el propósito de que el difunto llegue en buen estado a uno de los 4 paraísos, y dichas liturgias ceremoniales contenían comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas.

Cabe resaltar, que la muy antigua tradición con raíces en la cultura indígena, también, se conmemoraba en culturas aborígenes como la totonaca, mexica, purépecha y maya, entre la última semana de octubre, y hasta los primeros días de noviembre, periodo en el cual el fallecimiento era concebido como el inicio del viaje hacia el Mictlán (lugar de los muertos), y el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con el Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y la Mictecacíhuatl (señora de los muertos).

ESTOS BREVES E INSPIRADORES MENSAJES PUEDES DEDICARLE A TU SER QUERIDO FALLECIDO POR EL DÍA DE MUERTOS 2025

Producto de orígenes indígenas y prehispánicos que datan desde antes que los conquistadores españoles llegaran a colonizar el país azteca, el Día de Muertos en México de cada 1 de noviembre, se celebra con gran entusiasmo y devoción por la tradición católica que repercute en ella, y gracias también a la incorporación de variados elementos, entre ellos hasta los gastronómicos, que terminan marcando la diferencia.

Así como en el Perú, por ejemplo, es festejado con un feriado el Día de Todos los Santos, en territorio azteca la efemérides empieza a conmemorarse desde el 28 de octubre, fecha en la cual se cree fervientemente que existen almas ligadas a fallecimientos trágicos por violencia o accidentes, que bajan al plano terrenal, y en ese caso puntual las ofrendas van dirigidas hacia esos espíritus por parte de cada ser querido.

Como parte de la variedad de actividades vinculadas al Día de Muertos celebrado en México, y otro países latinoamericanos, muchas personas desean enviar y compartir algunos de los siguientes mensajes o frases que buscan fortalecer la memoria y consolidar así cada ritual privilegiando el recuerdo sobre el olvido:

Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo

Siempre tendré presente tu cuerpo y tu voz, aunque pase el tiempo y no te encuentre entre nosotros, tu alma sigue conmigo

Para todo hay maña, menos para la muerte

Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir / Thomas Campbell

Al igual que un día bien aprovechado trae buen sueño, una vida bien aprovechada trae una muerte feliz / Leonardo da Vinci

El muerto al pozo y el vivo al gozo

De muertos y tragones están llenos los panteones

La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido / Gabriel García Márquez

Al fin que para morir nacimos

Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor. Recuérdame, no llores por favor / Película “Coco”

El catolicismo de millones de personas, y no solo sobre territorio mexicano, permite que el Día de Muertos termine convirtiéndose en todo un acto conmemorativo cuya trascendencia desde la época prehispánica, hoy repercute en una sociedad con memoria, y amor por quienes ya no están físicamente a su lado, pero a través del rezo, pueden llegar a manifestarse de algún modo.