En entrevistas recientes, Fher de Maná describió la invitación a abrir el Mundial 2026 como “un sueño” y un “momento inédito” para Maná, una banda con más de cuatro décadas de trayectoria en los escenarios. El músico adelantó que la agrupación está preparando una presentación especial para la ceremonia, en la que buscarán entregar “lo máximo” de su energía, su sonido y su identidad mexicana frente a una audiencia planetaria.

“Vamos a poner toda la carne en el asador” ha sido la frase con la que Fher sintetiza el compromiso del grupo con este show, que considera una responsabilidad enorme pero también una oportunidad única de representar a México ante el mundo. El vocalista ha señalado que quiere que se sienta el orgullo latino y que el mensaje llegue tanto a quienes corean sus canciones desde hace años como a nuevas generaciones que quizá los vean por primera vez en un contexto futbolero.

Detalles del show inaugural y los artistas invitados

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, que también albergará el partido con el que se levanta el telón de la Copa del Mundo. Según adelantó la organización y recogieron diversos medios, el espectáculo combinará música en vivo, coreografías masivas, juegos de luces y referencias visuales a la cultura mexicana.

Además de Maná, el cartel incluye a figuras de talla internacional: Shakira encabezará el segmento musical con la interpretación de “Dai Dai”, tema oficial del torneo; Alejandro Fernández estará a cargo del Himno Nacional Mexicano antes del inicio del partido; mientras que J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, Tyla y otros artistas aportarán ritmos urbanos, cumbia y fusiones latinas al show. La expectativa es que sea una ceremonia diversa, donde cada acto represente una faceta distinta de la música que hoy suena en América y el mundo.

Un mensaje de paz en tiempos convulsos

Más allá del espectáculo, Fher ha insistido en que su presencia en la inauguración del Mundial 2026 también tiene un componente simbólico. En declaraciones citadas por la prensa, el cantante aseguró que espera que la música de Maná pueda servir para “promover la paz” y recordar, en medio de guerras y conflictos, que el fútbol sigue siendo un lenguaje capaz de unir a países y culturas diferentes.

El vocalista ha recordado que muchas letras del grupo han abordado temas sociales y humanitarios, por lo que pisar el escenario de la Copa del Mundo le parece una extensión natural de esa vocación. Su objetivo, dice, es que la presentación no se quede solo en una exhibición de producción y hits, sino que deje un mensaje claro sobre la importancia de la convivencia y el respeto entre pueblos.

Lo que prepara Maná para la noche del 11 de junio

Aunque Fher se ha mostrado prudente con los spoilers, algunos detalles ya se conocen: la banda interpretará una canción inédita, especialmente preparada para la ceremonia, en un segmento de alrededor de dos minutos dentro del guion diseñado por FIFA. La puesta en escena tendrá guiños a la historia del grupo, pero también elementos visuales y sonoros pensados para encajar en un show coreografiado al milímetro.

El vocalista ha comentado que el equipo de Maná ha trabajado de cerca con la producción del Mundial para integrar luces, pantallas, vestuarios y arreglos musicales que funcionen en un estadio lleno y en la transmisión televisiva. “No es un concierto nuestro, es una ceremonia global”, ha dicho en más de una ocasión, subrayando que su reto es concentrar la esencia del grupo en un fragmento breve pero contundente.

La importancia de México en esta Copa del Mundo

La participación de Maná en la inauguración también subraya el papel central que tendrá México como una de las tres sedes del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. No es la primera vez que el país abre una Copa del Mundo, pero sí la primera en la que lo hace como parte de un torneo tri-sede y en plena era del streaming y las redes sociales, con una audiencia potencial de miles de millones de personas.

Para Fher y la banda, formar parte de ese momento significa inscribirse en una nueva página de la historia futbolera y cultural mexicana. “Se siente como un sueño”, ha resumido el cantante, consciente de que la imagen de esa noche quedará asociada por años a la memoria de los aficionados que verán la inauguración desde el Estadio Ciudad de México y desde las pantallas de todo el mundo.

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