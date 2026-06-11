Resumen

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Fher de Maná aseguró que la participación de Maná en la inauguración del Mundial 2026 será “un momento inédito” en la historia de la banda y una oportunidad para mostrar al mundo la esencia de México. (Gemini IA)
Fher de Maná aseguró que la participación de Maná en la inauguración del Mundial 2026 será “un momento inédito” en la historia de la banda y una oportunidad para mostrar al mundo la esencia de México. (Gemini IA)
Por Redacción EC

En entrevistas recientes, Fher de Maná describió la invitación a abrir el Mundial 2026 como “un sueño” y un “momento inédito” para Maná, una banda con más de cuatro décadas de trayectoria en los escenarios. El músico adelantó que la agrupación está preparando una presentación especial para la ceremonia, en la que buscarán entregar “lo máximo” de su energía, su sonido y su identidad mexicana frente a una audiencia planetaria.