Frases del Día de Acción de Gracias 2025: mensajes inspiradores y saludos para enviar en Thanksgiving Day

El próximo jueves 28 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias 2025, una tradición muy especial que reúne a familias y amigos para agradecer por las bendiciones del año. Aunque es una festividad típica de Estados Unidos, cada vez más personas en Latinoamérica se suman a esta fecha que marca el inicio de la temporada navideña y simboliza la unión, la gratitud y el amor.

Ya sea que te encuentres lejos o cerca de tus seres queridos, un mensaje puede ser suficiente para expresar afecto y buenos deseos. Si buscas inspiración para enviar saludos por WhatsApp o redes sociales, gracias a la plataforma El Mueble, aquí te presentamos una selección de 105 frases del Día de Acción de Gracias, ideales para compartir con familiares y amigos en este día lleno de gratitud.

Foto: Freepik

¿QUÉ FRASES ENVIAR POR WHATSAPP EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2025?

Frases cortas para felicitar el Día de Acción de Gracias

Que tu día esté lleno de sonrisas y agradecimiento. ¡Feliz Acción de Gracias! Hoy agradezco por cada persona que hace mi vida mejor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la gratitud se convierta en tu mejor recuerdo de hoy. ¡Feliz Acción de Gracias! Por las bendiciones pasadas y las que están por venir, ¡gracias! Hoy doy gracias por los momentos que llenan el corazón. ¡Feliz Acción de Gracias! Que la felicidad de este día perdure siempre. ¡Feliz Acción de Gracias! Gracias por hacer mi vida más especial. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la gratitud llene nuestros corazones hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Apreciando cada momento juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Por una jornada llena de risas y amor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Hoy y siempre, agradecido por tenerlos a mi lado. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Unidos en gratitud y amor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la abundancia nos encuentre juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Por nuestra familia y amigos, siempre agradecidos! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Agradeciendo cada sonrisa compartida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Por los momentos preciosos, ¡gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Celebrando la amistad y el cariño. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Juntos en gratitud por todo lo que tenemos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la alegría de este día nos acompañe siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Por nuestra unión y amor, ¡gracias infinitas! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! En cada momento, encuentro razones para agradecerles. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Hoy celebro todas las bendiciones que nos unen. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que cada momento de este día sea un reflejo de gratitud. ¡Feliz Acción de Gracias! Gracias por ser una parte tan importante de mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la gratitud sea el ingrediente principal de tu día. ¡Feliz Acción de Gracias! Hoy y siempre, doy gracias por tu presencia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día sea un recordatorio de las pequeñas y grandes bendiciones. ¡Feliz Acción de Gracias! Agradecido por los momentos que compartimos. ¡Feliz Acción de Gracias! Que la luz de la gratitud ilumine este día. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Gracias por los recuerdos que construimos juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Por un día lleno de paz, amor y gratitud. ¡Feliz Acción de Gracias! ¡Agradecido por tenerlos en mi vida! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día esté lleno de amor y gratitud. ¡Feliz Acción de Gracias! Hoy celebremos juntos nuestras bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Agradecido por ustedes cada día! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Foto: Pexels

Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a familiares

Hoy agradezco por cada risa compartida en familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día fortalezca los lazos que nos unen. ¡Feliz Acción de Gracias, familia! Por cada abrazo y cada recuerdo que construimos juntos, ¡gracias! Que este Día de Acción de Gracias nos encuentre más unidos que nunca. Agradezco la dicha de tener una familia que llena mi vida de amor. ¡Feliz Acción de Gracias! Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tener una familia tan increíble. ¡Feliz Acción de Gracias! En este día de reflexión y gratitud, quiero expresar cuánto significan para mí. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia! Que este día esté lleno de buenos momentos compartidos y gratitud por todo lo que tenemos. ¡Feliz Acción de Gracias a mi querida familia! En cada plato servido y en cada sonrisa compartida, encuentro motivos para estar agradecido por tenerlos como familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día nos llene de amor, unión familiar y alegría. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! Hoy agradezco por tener una familia tan maravillosa como la nuestra. ¡Que pasen un hermoso Día de Acción de Gracias! En este día especial, celebremos juntos todas las bendiciones que nos rodean. ¡Feliz Acción de Gracias, familia querida! Que este día esté lleno de momentos especiales y recuerdos felices. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos en la familia! En este Día de Acción de Gracias, mi corazón rebosa de gratitud por tenerlos a ustedes. ¡Que tengan un día maravilloso en familia! Que la alegría de este día sea contagiosa y que cada momento sea una razón más para agradecer por tener una familia tan especial como la nuestra. ¡Feliz Acción de Gracias! Hoy celebremos juntos con gratitud y amor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia! En este día tan especial, les envío todo mi cariño y agradecimiento por ser la mejor familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de risas, abrazos y momentos entrañables entre nosotros. ¡Feliz día para todos! En este día de reflexión y agradecimiento, quiero expresar cuánto valoro su presencia en mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia! Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tenernos los unos a los otros. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! En este día de unión y gratitud, celebremos juntos el amor que nos une como familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos! En este día especial, doy gracias por la fortaleza y el amor de nuestra familia. ¡Feliz Acción de Gracias! Que este día nos inspire a seguir compartiendo momentos únicos juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia! Hoy celebro no solo la tradición, sino también el amor que nos une como familia. ¡Feliz Acción de Gracias! Cada risa y cada abrazo de nuestra familia son razones para estar agradecido. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tenernos. ¡Feliz Acción de Gracias! En este Día de Acción de Gracias, mi corazón está lleno de gratitud por nuestra familia. ¡Feliz día! Agradezco cada instante compartido y cada lección aprendida juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! En esta celebración, el mayor regalo es estar rodeado de ustedes. ¡Feliz Acción de Gracias! Que este día sea un homenaje al amor y la unión que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia! Hoy doy gracias no solo por lo que tenemos, sino por lo que somos como familia. ¡Feliz Acción de Gracias! En este día de gratitud, quiero expresar lo agradecido que estoy por tener una familia tan maravillosa como la nuestra. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día esté lleno de risas, amor y momentos inolvidables. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos! Hoy doy gracias por tener una familia como la nuestra. ¡Que este día esté colmado de bendiciones y alegría para cada uno de ustedes! En este Día de Acción de Gracias, celebremos juntos los lazos que nos unen y recordemos lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro. ¡Feliz día!

El Día de Acción de Gracias reúnes a las familias para compartir y agradecer por los alimentos (Foto: Freepik)

Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a amigos