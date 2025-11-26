Frases del Día de Acción de Gracias 2025: mensajes inspiradores y saludos para enviar en Thanksgiving Day

El próximo jueves 28 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias 2025, una tradición muy especial que reúne a familias y amigos para agradecer por las bendiciones del año. Aunque es una festividad típica de Estados Unidos, cada vez más personas en Latinoamérica se suman a esta fecha que marca el inicio de la temporada navideña y simboliza la unión, la gratitud y el amor.
Ya sea que te encuentres lejos o cerca de tus seres queridos, un mensaje puede ser suficiente para expresar afecto y buenos deseos. Si buscas inspiración para enviar saludos por WhatsApp o redes sociales, gracias a la plataforma El Mueble, aquí te presentamos una selección de 105 frases del Día de Acción de Gracias, ideales para compartir con familiares y amigos en este día lleno de gratitud.
¿QUÉ FRASES ENVIAR POR WHATSAPP EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2025?
Frases cortas para felicitar el Día de Acción de Gracias
- Que tu día esté lleno de sonrisas y agradecimiento. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Hoy agradezco por cada persona que hace mi vida mejor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que la gratitud se convierta en tu mejor recuerdo de hoy. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Por las bendiciones pasadas y las que están por venir, ¡gracias!
- Hoy doy gracias por los momentos que llenan el corazón. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que la felicidad de este día perdure siempre. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Gracias por hacer mi vida más especial. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que la gratitud llene nuestros corazones hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Apreciando cada momento juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Por una jornada llena de risas y amor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Hoy y siempre, agradecido por tenerlos a mi lado. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Unidos en gratitud y amor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que la abundancia nos encuentre juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- ¡Por nuestra familia y amigos, siempre agradecidos! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Agradeciendo cada sonrisa compartida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Por los momentos preciosos, ¡gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Celebrando la amistad y el cariño. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Juntos en gratitud por todo lo que tenemos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que la alegría de este día nos acompañe siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Por nuestra unión y amor, ¡gracias infinitas! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En cada momento, encuentro razones para agradecerles. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Hoy celebro todas las bendiciones que nos unen. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que cada momento de este día sea un reflejo de gratitud. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Gracias por ser una parte tan importante de mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que la gratitud sea el ingrediente principal de tu día. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Hoy y siempre, doy gracias por tu presencia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día sea un recordatorio de las pequeñas y grandes bendiciones. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Agradecido por los momentos que compartimos. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que la luz de la gratitud ilumine este día. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Gracias por los recuerdos que construimos juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Por un día lleno de paz, amor y gratitud. ¡Feliz Acción de Gracias!
- ¡Agradecido por tenerlos en mi vida! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día esté lleno de amor y gratitud. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Hoy celebremos juntos nuestras bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- ¡Agradecido por ustedes cada día! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a familiares
- Hoy agradezco por cada risa compartida en familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día fortalezca los lazos que nos unen. ¡Feliz Acción de Gracias, familia!
- Por cada abrazo y cada recuerdo que construimos juntos, ¡gracias!
- Que este Día de Acción de Gracias nos encuentre más unidos que nunca.
- Agradezco la dicha de tener una familia que llena mi vida de amor. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tener una familia tan increíble. ¡Feliz Acción de Gracias!
- En este día de reflexión y gratitud, quiero expresar cuánto significan para mí. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- Que este día esté lleno de buenos momentos compartidos y gratitud por todo lo que tenemos. ¡Feliz Acción de Gracias a mi querida familia!
- En cada plato servido y en cada sonrisa compartida, encuentro motivos para estar agradecido por tenerlos como familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día nos llene de amor, unión familiar y alegría. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos!
- Hoy agradezco por tener una familia tan maravillosa como la nuestra. ¡Que pasen un hermoso Día de Acción de Gracias!
- En este día especial, celebremos juntos todas las bendiciones que nos rodean. ¡Feliz Acción de Gracias, familia querida!
- Que este día esté lleno de momentos especiales y recuerdos felices. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos en la familia!
- En este Día de Acción de Gracias, mi corazón rebosa de gratitud por tenerlos a ustedes. ¡Que tengan un día maravilloso en familia!
- Que la alegría de este día sea contagiosa y que cada momento sea una razón más para agradecer por tener una familia tan especial como la nuestra. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Hoy celebremos juntos con gratitud y amor. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- En este día tan especial, les envío todo mi cariño y agradecimiento por ser la mejor familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de risas, abrazos y momentos entrañables entre nosotros. ¡Feliz día para todos!
- En este día de reflexión y agradecimiento, quiero expresar cuánto valoro su presencia en mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tenernos los unos a los otros. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este día de unión y gratitud, celebremos juntos el amor que nos une como familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos!
- En este día especial, doy gracias por la fortaleza y el amor de nuestra familia. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que este día nos inspire a seguir compartiendo momentos únicos juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- Hoy celebro no solo la tradición, sino también el amor que nos une como familia. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Cada risa y cada abrazo de nuestra familia son razones para estar agradecido. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tenernos. ¡Feliz Acción de Gracias!
- En este Día de Acción de Gracias, mi corazón está lleno de gratitud por nuestra familia. ¡Feliz día!
- Agradezco cada instante compartido y cada lección aprendida juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En esta celebración, el mayor regalo es estar rodeado de ustedes. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que este día sea un homenaje al amor y la unión que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- Hoy doy gracias no solo por lo que tenemos, sino por lo que somos como familia. ¡Feliz Acción de Gracias!
- En este día de gratitud, quiero expresar lo agradecido que estoy por tener una familia tan maravillosa como la nuestra. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día esté lleno de risas, amor y momentos inolvidables. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para todos!
- Hoy doy gracias por tener una familia como la nuestra. ¡Que este día esté colmado de bendiciones y alegría para cada uno de ustedes!
- En este Día de Acción de Gracias, celebremos juntos los lazos que nos unen y recordemos lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro. ¡Feliz día!
Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a amigos
- Hoy doy gracias por los amigos que hacen más alegres mis días. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que esta fecha nos recuerde lo valiosa que es nuestra amistad.
- Agradezco por cada risa compartida contigo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo!
- Que nuestra amistad siga creciendo con gratitud y alegría.
- Gracias por ser esa persona que siempre está presente. ¡Feliz Acción de Gracias!
- En este día especial, celebremos nuestra amistad y las experiencias compartidas. ¡Feliz Acción de Gracias, amigo querido!
- Que este día esté lleno de momentos especiales que recordaremos juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias para ti!
- En este Día de Acción de Gracias, mi corazón rebosa de gratitud por tener tu amistad. ¡Que tengas un día maravilloso!
- Que la alegría de este día se extienda gracias a nuestra amistad. ¡Feliz Acción de Gracias, amigo!
- Hoy celebremos con gratitud y cariño nuestra amistad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este día de reflexión, quiero agradecerte por ser parte de mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo!
- Que este día nos recuerde lo afortunados que somos por tener una amistad tan especial. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este día de unión y gratitud, celebremos la amistad que nos une. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo!
- Que este día esté lleno de risas, abrazos y momentos entrañables entre amigos. ¡Feliz día para ti!
- En este día especial, te envío mi cariño y agradecimiento por ser un amigo increíble. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este día especial, agradezco la dicha de tener una amistad tan valiosa como la tuya. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Hoy celebro no solo la tradición, sino también la fortuna de ser tu amigo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Gracias por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas. ¡Feliz Acción de Gracias, amigo!
- Que este día sea un reflejo de la gratitud que siento por nuestra amistad. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Por las risas, los secretos y los recuerdos inolvidables: ¡gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Eres una de las mayores razones para estar agradecido hoy. ¡Feliz Acción de Gracias, amigo!
- Que la celebración de hoy esté llena de momentos que nos recuerden lo especial de nuestra amistad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este Día de Acción de Gracias, quiero agradecerte por el apoyo y la alegría que traes a mi vida. ¡Feliz día!
- Que este día sea tan especial como la amistad que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo!
- Hoy celebro no solo las bendiciones, sino también la dicha de contar contigo. ¡Feliz Acción de Gracias!
- En este día de agradecimiento, quiero agradecerte por tu amistad incondicional. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día esté lleno de risas, momentos memorables y agradecimiento por nuestra amistad. ¡Feliz Acción de Gracias, amigo!
- Hoy doy gracias por tener un amigo como tú. ¡Que este día esté repleto de bendiciones y alegría para ti!
- En este Día de Acción de Gracias, celebremos la amistad que nos une. ¡Feliz día, amigo querido!
- Que este día nos recuerde lo agradecidos que estamos por tenernos como amigos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este día de reflexión y gratitud, quiero expresar cuánto valoro tu amistad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo!
- Que este día esté lleno de buenos momentos compartidos y gratitud por nuestra amistad. ¡Feliz Acción de Gracias!
- En cada risa compartida y en cada apoyo mutuo, encuentro razones para agradecer nuestra amistad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este día esté lleno de amor, agradecimiento y momentos especiales para ti, mi amigo. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Hoy agradezco por tener un amigo tan increíble como tú. ¡Que pases un hermoso Día de Acción de Gracias!