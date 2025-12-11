Un año más, México se alista para rendirle tributo y honores conmemorativos a la emblemática y mítica Nuestra Señora de Guadalupe, conocida universalmente como la Virgen de Guadalupe. Este 12 de diciembre, miles de fieles creyentes a la sagrada imagen de la “Morenita”, recorrerán calles aztecas para celebrar un nuevo aniversario que evoca su primera aparición y posterior advocación católica. A propósito de esta efemérides en suelo azteca, te compartimos frases, oraciones y mensajes que puedes compartir durante la fecha central de veneración y acatamiento.

FRASES Y ORACIONES QUE PUEDES COMPARTIR ESTE 12 DE DICIEMBRE PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN MÉXICO

Cada 12 de diciembre, y desde hace casi 500 años, el ferviente pueblo de México conmemora la efemérides en honor a la Virgen de Guadalupe cuya imagen recorre anualmente el camino rumbo a la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe (INBG) que alberga a miles de fieles creyentes.

Entorno a la imagen y representación de la también denominada ‘Morenita del Tepeyac’, se teje una historia llena de milagrosidad certificada en documentación histórica que con más de 4 siglos de fe cristiana, constituye una de las tradiciones religiosas más importantes del mundo.

A continuación, te presentamos un listado con oraciones y frases vinculadas al Día de la Virgen de Guadalupe, que podrás compartir con tus seres queridos este martes 12/12:

- ORACIONES POR LA ‘MORENITA DEL TEPEYAC’

“Deseo Virgen de Guadalupe, Mística Rosa, que protejas a los débiles y desamparados de este mundo.

Que tu bondad los arrope y no los suele más”

“¡Santa María de Guadalupe! Mística rosa de Hispanoamérica, protectora de los fieles a tu nombre y guía de los feligreses cristianos.

Hoy intercedo en tu nombre rogando misericordia y paz a mi alma. Haz que mis sueños se concedan y sé mi luz en el sendero de la vida”

“¡Virgen Santísima de Guadalupe! Eres la madre de Dios, Señora y Madre nuestra.

Venos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y misericordia”

“Amorosa Virgen de Guadalupe, alma caritativa de los minusválidos, protégeme en este día y no permitas que algo malo me suceda, que afecte mi devoción por ti”

“Gloriosa Virgen de Guadalupe, a ti me encomiendo madre que lo perdona todo. No me dejes caer en las tentaciones y llena mi corazón de la gracia suficiente para ser buena persona”

“Deseamos que la Virgen de Guadalupe elimine todas nuestras tristezas y nos llene con su luz de felicidad, que nos comparta esa paz espiritual que hace que cada día sea mejor”

“Santísima virgen del Señor, protectora de los desamparados, permite que la prosperidad y la gloria acompañen a todos los buenos seres de este mundo”

- FRASES CORTAS POR LA ‘MORENITA DEL TEPEYAC’

“Gracias por estar siempre, sobre todo cuando no te llamo”

“Virgencita milagrosa, gracias por todo lo que me das”

“Que la Virgen de Guadalupe nos ilumine y proteja en este día”

“Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida”

“Madre mía, cubre a mi familia con tu divino manto”

“Amada Virgen de Guadalupe, sé mi guía y protectora en estos momentos de angustia”

“¡Amada Virgen! Protégenos del peligro y alumbra nuestro sendero en cada paso que damos”

Con un “¡AMÉN!” puedes sellar cada una de las oraciones y frases compartidas en 2023, y con ello permitir recordar aquella advocación cristiana de la Virgen María originada en México durante el siglo XVI.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y POR QUÉ MÉXICO LE RINDE HONORES CADA 12 DE DICIEMBRE?

Anualmente, cada 12 de diciembre representa el día más católico en México, uno de los acontecimientos más importantes, y a la vez una efemérides que congrega a miles de peregrinos en la afamada INBG.

De acuerdo a documentación histórica que certifica el origen de la Virgen de Guadalupe, el culto a la venerada imagen de María tiene su origen remoto en el cerro de Tepeyac hace exactamente 492 años.

La narración del relato indica que en un santuario prehispánico ubicado en la colina de la cadena montañosa que conforma la Sierra de Guadalupe, María, la madre de Jesús, hizo su aparición en reiteradas oportunidades ante la presencia de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien era un campesino oriundo de la región conocida como Gran Chichimeca.

Tras su primera aparición en 1531, la Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que visitara al primer obispo de México, Juan de Zumárraga, con el objetivo de transmitirle un mensaje.

Mostrando incredulidad en la palabra de Juan Diego y mucho más con el encargo de María que consistía en que le edifiquen un templo, el prelado quiso verificarlo a través de una demostración que certificara el recado.

La Virgen de Guadalupe, en su última aparición ante Juan Diego, le dijo que en su ayate (tela rala de algodón) colocara las flores que hizo brotar milagrosamente en pleno invierno, y en un cerro de Tepeyac donde no crecen flores de ese tipo, abriendo el manto agrícola frente a Juan de Zumárraga.

Finalmente, el 12 de diciembre de 1531, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue revelada a lo ancho del la tela rala de fibra de maguey o algodón mientras caían las flores que ella misma hizo que brotaran.

A 8 años de que se cumpla el quingentésimo aniversario de la aparición de la ‘Morenita del Tepeyac’, este segundo lunes del último mes del 2023, todo México colmará los alrededores de la INBG para conmemorar los 492 años de fervoroso guadalupanismo.