Hoy las redes sociales evidencian el trabajo realizado por los denominados streamers, influencers y hasta reconocidas actrices como lo es Gala Montes, quien hoy llama la atención tras ser convocada para participar en el Supernova Strikers mexicano. Teniendo como oponente a Alana Flores, la también cantante buscará salir airosa de una velada que promete romper récords de audiencia, y contando con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), terminará llevándose a cabo siguiendo varios protocolos ligados a la seguridad.

En medio de dimes y diretes, las grandes protagonistas de la cartelera programada por Miguel Ángel Fox, van quedando listas para medir fuerzas durante la gran noche prevista para llevarse a cabo el domingo 17 de agosto.

Ahora el Palacio de los Deportes se presenta como el escenario donde el Supernova Strikers Amigo buscará revolucionar el mercado ofreciéndole a los fans de Gala Montes y Alana Flores, por ejemplo, una velada digna de las más espectaculares veladas de boxeo contando con el aval del CMB.

Tras recibir ese respaldo formal, el evento mexicano que promociona Miguel Ángel Fox, ha sido confirmado para que inicie a las 17 horas de un domingo 17 de agosto donde además del versus entre actriz e influencer mencionadas, figuran las siguientes peleas programadas:

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Westcol vs. Mario Bautista

Milica vs. Mercedes Roa

Shelao vs. Luis Pride

“El evento del 17 de agosto en el Palacio de los Deportes contará con el aval del organismo más importante del boxeo mundial, garantizando integridad, seguridad y supervisión profesional en cada combate”, logra leerse mediante publicación realizada por parte del propio Supernova Strikers Amigo que asimismo confirma la disponibilidad de entradas solamente pudiendo adquirirse vía Ticketmaster.

Con respecto a la previa de la velada que “representa una nueva era para el boxeo, conectando a las nuevas generaciones a través de la fusión entre deporte y entretenimiento digital”, te contamos que todas las redes sociales de Supernova Boxing, es decir, Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, hoy figuran activadas para la transmisión online de los 5 combates previstos, y destacados líneas arriba, mientras también a través de las mismas fuentes, puedes seguir muy cerca las siguientes actividades: