El Gran Sorteo Especial se celebra una vez al mes: este domingo 15 de septiembre de 2024 se lleva a cabo una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
Pizarra de ganadores del Gran Sorteo Especial del domingo 15 de septiembre
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SORTEO?
Puedes seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial 291, desde nuestras redes sociales, el 15 de septiembre, a las 18:00 horas.
PREMIOS EN ESPECIA Y VALOR TOTAL
- 1 INMUEBLE TIPO BODEGA UBICADO EN CALLE 4 SAN PEDRO DE LOS PINOS S/N, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, C.P. 01180 MÉXICO DF.
- 1 TERRENO URBANO CON CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL, INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE LAS TORONJAS Y/O CALLE CAMINO LAS TORONJAS, NÚMERO 471, FRACCIONES "A", "B", "C" Y "D", DEL LOTE 13 Y LOTE "14-A", MANZANA 80, FRACCIONAMIENTO CORTIJO SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
- 1 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA NÚMERO 7, COLONIA LOMAS VERDES SEXTA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO.
- 1 CALLE HIDRANTE UNIDAD 2I LOTE 2, 3 Y 4 MANZANA 23, CONDOMINIO PRIVADA DEL MAR FRACC. DESARROLLO TURÍSTICO PUERTO SALINA, C.P 22765, ENSENADA BAJA CALIFORNIA
- 1 INMUEBLE TIPO CASA HABITACIÓN UBICADO EN LA CALLE NAVARRETE LOTE 85 FRACCIONAMIENTOS LA RIOJA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO C.P. 45645.
- 1 INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ENCORDADA DE SANTA FE NÚMERO 4585 DEL FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN LA CD. DE CHIHUAHUA CHIH.
- 1 INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HUERTA NORTE NUMERO 436 COLONIA HUERTA DE PEÑA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO CÓDIGO POSTAL 45599.
- 1 VEHÍCULO MARCA DODGE, LÍNEA RAM 1500 TRX, TIPO PICK UP, MODELO 2024, COLOR AZUL, SERIE 1C6SRFU98RN187215.
- 1 UN RELOJ PARA DAMA DE LA MARCA CARTIER, TIPO TANK FRANCÉS, CON CHISPAS DE DIAMANTE EN CAJA Y PULSO, CORONA CON DIAMANTE REDONDO DE .02Q., EN ORO BLANCO 18K., NÚMERO 290058CE.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DAY DATE, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO AMARILLO DE 18K., CON 44 DIAMANTES DE .02Q., EN BISEL, CON 100 DIAMANTES DE .02Q., EN PULSO, INDICADORES CON CHISPAS DE DIAMANTE, CARATULA DORADA.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DAY DATE, CARATULA NEGRA, CAJA Y PULSO EN ORO AMARILLO DE 18K., CON DIAMANTES EN EL BISEL Y CARATULA.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA CARTIER, MODELO PASHA, TIPO CRONOMETRO, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO AMARILLO DE 18K., AUTOMÁTICO, CON TRES ESFERAS SUBSIDIARIAS, CON NUMERO DE REFERENCIA 137685MX.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA CONCORD, MODELO AUDACE TIPO CRONOMETRO, CARATULA NEGRA, TRES ESFERAS SUBSIDIARIAS, FECHADOR A LAS 3, CAJA Y BROCHE EN ORO AMARILLO DE 18K. PULSO EN CAUCHO, CON NÚMERO DE SERIE 1370505, NUMERO DE MAQUINARIA 01.5.52.1003.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA OMEGA, MODELO BROAD ARROW NÚMERO 274, OFICIAL TIMEKEEPER CRONOMETRO, AUTOMÁTICO, CARATULA NEGRA, ESFERAS SUBSIDIARIAS, FECHADOR A LAS 6, CAJA Y BROCHE EN ORO AMARILLO DE 18K., PULSO EN PIEL, NUMERO 274.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA OMEGA, TIPO SEAMASTER, PLANET OCEAN PROFESSIONAL CAJA Y BROCHE EN ORO AMARILLO DE 18K., PULSO EN PIEL.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA OMEGA, MODELO RAILMASTER MASTER, CRONOMETRO, CAJA Y BROCHE EN ORO AMARILLO DE 18K., SERIE LIMITADA 123/157, TAPA DE CAJA TRANSPARENTE, PULSO EN PIEL.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DAY DATE, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO AMARILLO DE 18K., CON 40 DIAMANTES DE .01Q. EN BISEL, CHISPAS DE DIAMANTE Y CALIBRADOS DE RUBIE EN CARATULA, 4 RUBIES CORTE BAGUETE DE .02Q.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINO, 1000 FT, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO Y ACERO, CARATULA NACARADA.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL SUBMARINO, 1000 FT, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO Y ACERO, CARATULA DORADA.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINO, 1000 FT, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO Y ACERO, CARATULA AZUL.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA VACHERON CONSTANTINE, 095/125, CARATULA TIPO PERSIANAS, CAJA Y BROCHE EN ORO DE 18K., PULSO EN PIEL, NUMERO 679841.CON ZAFIRO OVAL A LAS 6 DE .01Q.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA CORUM, TIPO ESQUELETO CON CAJA Y CORONA EN ORO AMARILLO DE 18K.SIN BROCHE, PULSO EN PIEL, CON NÚMERO DE SERIE 1412163, NUMERO DE MAQUINARIA 113.550.56F.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CARATULA NACARADA AZUL, CON CHISPAS DE DIAMANTE EN BISEL Y PULSO, INDICADORES CON CHISPAS DE DIAMANTE.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE MASTER GMT, SUBMARINO, CAJA Y PULSO EN ACERO.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CON CHISPAS DE DIAMANTE EN BISEL, INDICADORES CON CHISPAS DE DIAMANTE, CON CARATULA NACARADA.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO EN ACERO CON CHISPAS DE DIAMANTE EN BISEL, CARATULA BLANCA.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL, 1000 FT SUBMARINO, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CON 43 DIAMANTES CORTE REDONDO DE .1 EN BISEL, CHISPAS DE DIAMANTE EN POSTE.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CARATULA EN COLOR NEGRA.
- 1 UN JUEGO DE CADENA ORO AMARILLO 14K. HECHURA ESPECIAL PESO DE 168.3G. DE 66 CM DE LARGO CON DIJE DE MONEDA NOMINATIVA DE 50 PESOS DE 37.5 GRS ORO PURO FECHA 1821-1947 CON FIGURA DE UN ANGEL LEVANTANDO SU BRAZO CON LAUREL REVERSO CON ESCUDO DE ÁGUILA Y LA LEYENDA DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON CERCO DE 50 DIAMANTES CORTE BRILLANTE REDONDO DE .02 DE QUILATE CADA UNO COLOR BLANCO COMERCIAL LIGEROS DEFECTOS CON SOSTÉN DE ORO AMARILLO 14K. CON UN PESO TOTAL DE 64.3G.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE EXPLORER II, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CARATULA NEGRA CON 122 DIAMANTES EN BISEL DE .01Q.
- 1 UN JUEGO DE CADENA ORO AMARILLO 14K. HECHURA ESPECIAL PESO DE 150.8G. DE 65.5 CM DE LARGO CON DIJE DE MONEDA NOMINATIVA DE 50 PESOS DE 37.5 GRS ORO PURO FECHA 1821-1947 CON FIGURA DE UN ANGEL LEVANTANDO SU BRAZO CON LAUREL REVERSO CON ESCUDO DE ÁGUILA Y LA LEYENDA DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON CERCO DE 52 DIAMANTES CORTE BRILLANTE REDONDO DE .02 DE QUILATE CADA UNO COLOR BLANCO COMERCIAL CON SOSTÉN DE ORO AMARILLO 14K. CON UN PESO TOTAL DE 59.9G.
- 1 UN JUEGO DE CADENA ORO AMARILLO DE 14K. HECHURA ESPECIAL PESO DE 157.8G. CON DIJE DE MONEDA CENTENARIO DE 37.5 GR. ORO PURO FECHA 1821-1946 PESO TOTAL DE 56.6G.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE MASTER GMT II, SUBMARINO, ACERO.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER SUBMARINO, 1000 FT, CAJA Y PULSO EN ACERO, CON CHISPAS DE DIAMANTES Y CALIBRADOS DE ZAFIROS.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ORO Y ACERO, CARATULA NACARADA.
- 1 UN RELOJ PARA DAMA DE LA MARCA CARTIER, CARATULA REDONDA COLOR BLANCO, CAJA Y PULSO EN ACERO, NUMERO 200827NX.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO EN ORO ACERO, CARATULA EN COLOR DORADA.
- 1 UN JUEGO DE CADENA EN ORO AMARILLO DE 14K. HECHURA ESPECIAL PESO DE 88.6G CON DIJE DE MONEDA CENTENARIO DE 37.5 GR. ORO PURO FECHA 1821-1947 CON BISEL EN ORO AMARILLO DE 14K. PESO TOTAL DE 52.0G.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CON 39 DIAMANTES DE .1Q. EN BISEL, CHISPAS DE DIAMANTE EN POSTE, CALIBRADOS DE ZAFIROS.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO CELINI EN ORO BLANCO DE 14K.
- 1 UN JUEGO DE COLLAR EN ORO BLANCO 14K., HECHURA ESPECIAL CON UN PESO DE 33.2G., CON INCRUSTACIONES DE 88 DIAMANTES DE .05Q., 8 DIAMANTES DE .10Q Y 6 DIAMANTES DE .20Q, TODOS CORTE BRILLANTE, REDONDO, COLOR BLANCO, COMERCIAL, LIGEROS DEFECTOS, SIN BROCHE; CON DIJE EN FORMA DE CRUZ EN ORO BLANCO 14K. CON INCRUSTACIONES DE 64 DIAMANTES CORTE BRILLANTE, DE .05Q., COLOR BLANCO COMERCIAL, LIGEROS DEFECTOS; UN ZAFIRO DE FORMA CUADRADA DE .10Q.,CON DEFECTOS FACETADO Y 12 ZAFIROS DE FORMA CUADRADA DE .04Q., CON DEFECTOS Y FACETADO CON UN PESO TOTAL DE 49.6G.
- 1 UN RELOJ PARA CABALLERO DE LA MARCA ROLEX, TIPO OYSTER PERPETUAL DATE JUST, CAJA Y PULSO INTEGRADOS EN ACERO, CON 35 DIAMANTES DE .02Q. EN BISEL, CHISPAS DE DIAMANTE EN CARATULA TIPO NACARADA.
PREMIOS EN EFECTIVO
- 1 premio de $40,000,000.00
- 1 premio de $20,000,000.00
- 1 premio de $10,000,000.00
- 299,999 reintegros
Cada cachito cuesta $100 (Cien pesos 00/100 M.N.) y todos contienen un número único que va del 0000000 al 2,999,999.
Se hará una una emisión de 3,000,000 de billetes. Serán sorteados premios en especie y en efectivo con un valor total de $87,244,706.00 MDP.
Mira aquí los resultados y ganadores del Gran Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional de México, que se juega este domingo 15 de junio de 2024. Revisa la lista de premios y descubre si eres uno de los afortunados.
Mira aquí los resultados y ganadores del Gran Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional de México, que se juega este domingo 15 de junio de 2024. Revisa la lista de premios y descubre si eres uno de los afortunados.