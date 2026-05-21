La fiebre mundialista ya comenzó a sentirse en el Perú con el lanzamiento oficial del álbum Panini del Mundial 2026, considerado uno de los más ambiciosos de la historia debido a la ampliación del torneo y el incremento del número de selecciones participantes. La colección reunirá a las 48 selecciones clasificadas y contará con un total de 980 figuritas distribuidas en 112 páginas. El lanzamiento ha generado gran expectativa entre coleccionistas y aficionados al fútbol, quienes ya iniciaron la tradicional búsqueda e intercambio de figuras. Sin embargo, el costo total para completar el álbum únicamente mediante la compra de sobres podría superar varios miles de soles debido a la cantidad de figuritas y la aparición de repetidas. Este nuevo Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra disponible desde el pasado 5 de mayo de 2026 con muchas novedades que nadie querrá perdérselo.

¿Cuáles son los precios del Álbum Panini Mundial 2026 que tendrá edición Gold y paquetón especial para coleccionistas?

Los aficionados y coleccionistas peruanos contarán con nuevas opciones para completar el álbum Panini del Mundial 2026, entre ellas una edición Gold de tapa dura y paquetes especiales diseñados para acelerar el llenado de la colección. Una de las principales novedades será la llegada de la versión Gold, una edición ultra limitada que por primera vez estará disponible en el mercado peruano y estará dirigida a coleccionistas avanzados. Dentro de los precios oficiales anunciados para el país, el álbum de tapa blanda costará S/ 9,90, mientras que la edición de tapa dura tendrá un valor de S/ 49,90 y la versión Gold alcanzará los S/ 99,90. Asimismo, el sobre con siete figuritas será comercializado a S/ 4,20 y el paquetón con 104 sobres tendrá un precio de S/ 420, opción que se perfila como una de las preferidas para quienes buscan avanzar más rápido y reducir el costo por figurita.

¿Qué figuritas son las de mayor demanda o difíciles de intercambiar en esta nueva edición del Álbum Panini Mundial 2026?

Una de las principales novedades del álbum Panini del Mundial 2026 será el regreso de los stickers extra, figuritas especiales que aparecerán aleatoriamente dentro de los sobres y que prometen convertirse en las piezas más codiciadas por los coleccionistas. En esta edición se incluirán 20 stickers únicos de jugadores en acción, disponibles en cuatro variantes de color, una característica que incrementará la dificultad para encontrarlos y elevará su valor dentro del mercado de intercambio. Entre las láminas más buscadas aparecen figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Sin embargo, completar el álbum al 100% podría convertirse en un reto mayor que en ediciones anteriores. Con un total de 980 figuritas y la alta probabilidad de obtener láminas repetidas, especialistas estiman que un coleccionista promedio necesitaría adquirir entre 800 y 1.000 sobres si no realiza intercambios, lo que representaría una inversión aproximada de entre S/ 3.360 y S/ 4.200 únicamente en sobres.

Sepa en donde comprar el Álbum Panini del Mundial 2026 ya que cuenta con una amplia red de distribución

“La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos”. Con ese mensaje, Panini presentó oficialmente el lanzamiento de su álbum del Mundial 2026 en el Perú, el cual ya se encuentra disponible a través de una extensa red de distribuidores autorizados a nivel nacional. Los aficionados podrán adquirir la colección en supermercados, tiendas por departamento, tiendas de conveniencia, estaciones de servicio y plataformas digitales de reparto. La distribución incluirá puntos de venta como Wong, Tottus, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Falabella, Ripley, Tai Loy, además de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya, junto con el portal oficial de Panini y otros distribuidores autorizados. Oscar Pizarro, gerente general de Tai Loy y principal distribuidor del álbum en el país, destacó que la colección mantiene una tradición que trasciende generaciones y señaló que, pese al avance de la era digital, abrir sobres, pegar figuritas e intercambiarlas continúa siendo una experiencia que une a familias y aficionados al fútbol.