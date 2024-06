A qué hora se estrena “Never Let Go”, nueva canción de Jungkook de BTS por el FESTA 2024

El cantante y modelo Jeon Jungkook, integrante de BTS , dio a conocer su próximo proyecto, la canción “Never let go”. Tras el estreno del segundo álbum solista “Right Place, Wrong Person” de Namjoon, BigHitMusic ha soltado una buena nueva. Se trataría nada más y nada menos que un nuevo single de Jungkook, quien actualmente está cursando el servicio militar al igual que sus compañeros de banda. Ya no es sorpresa para nadie que army continue disfrutando de nuevos proyectos de BTS durante su ausencia por el entrenamiento militar, todo indica que BigHitMusic continuaría con una programación de estrenos pendientes hasta el regreso de los idols a los reflectores.

El mes de junio se viene recargado de eventos, cada vez más cerca del FESTA y aniversario de BTS, la salida del servicio militar de Jin y otras actividades para este mes especial. A continuación, consulta cómo iniciará este mes de junio con el estreno de Never let go y todo lo que sabemos al respecto.

Jungkook anuncia lanzamiento de Never Let Go

Este 3 de junio (KST) se dio a conocer que Jungkook estrenaría proximamente una nueva canción llamda “Never Let Go”, la cual está programada para estrenarse a finales de esta semana. Según lo comunicado, este single busca ser una muestra sincera de gratitud a army por su apoyo y amor incondicional. De acuerdo a lo indicado: “será un tributo sincero a los fans de Jungkook con una mensaje como ‘nunca soltarse de las manos”.

Never Let Go, lo nuevo de Jungkook de BTS | Foto: weverse bighitmusic

¿A qué hora y cuándo se estrena Never Let Go?

Never Let Me Go de Jungkook se estrenaría este 7 de junio del 2024 a la 1:00 p.m. (horario local KST). Consulta aquí abajo el horario respectivo de tu país:

PAÍS FECHA Y HORARIO México, El Salvador y Guatemala 6 de junio a las 10 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia 6 de junio a las 11 p.m. Argentina, Uruguay y Brasil 7 de junio a las 12 a.m. España 7 de junio a las 6 a.m.

Golden, el álbum solista de Jungkook

Los últimos MVs y singles estrenados por el idol antes de su ingreso al servicio militar

¿Cuánto tiempo dura el servicio militar en Corea del Sur?

El alistamiento militar en Corea del Sur 18 meses, en caso no cumplas con las condiciones adecuadas para servir en el Ejército, se procede realizar labores como trabajador público como es el caso de Suga, quien servirá a su patria por un periodo de 21 meses.

¿Cuándo vuelve BTS del servicio militar?

Según lo señalado por BigHitMusic, BTS regresará para algún punto del 2025, ya que; deberán cumplir con el servicio militar de 18 meses y en el caso de Suga como trabajor público es de 21 meses.

BTS: Fechas de ingreso y salida del servicio militar

Seok Jin se enlistó al ejército el 12 de diciembre del 2022 y se le daría de baja el 12 de junio del 2024

Jung Hoseok (J-Hope) se enlistó al ejército el 18 de abril del 2023 y se le daría de baja el 17 de octubre del 2024

Suga se enlistará al ejército el 22 de septiembre del 2023 y se le daría de baja el 21 de junio del 2025

RM y V se enlistaron el 10 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 10 de junio del 2025

Jimin y Jungkook se enlistaron el 12 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 12 de junio del 2025