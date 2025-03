Un evento astronómico imperdible para los amantes del universo está más cerca de lo esperado. Se trata de un eclipse parcial de Sol que ocurrirá el próximo sábado 29 de marzo, un espectáculo que deleitará a miles de ciudadanos. Durante este fenómeno, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcialmente la luz solar y generando un oscurecimiento notable en algunas regiones. Aunque no será un eclipse total, la parcialidad del evento permitirá a muchas personas apreciarlo en vivo desde distintas partes del mundo. En ese contexto, con todos los datos señalados, te brindamos información detallada en esta nota para que no te pierdas ni un solo minuto de este fascinante eclipse solar.

¿EN QUÉ LUGARES SE PODRÁ APRECIAR EL ECLIPSE SOLAR PARCIAL?

Según lo señalado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el evento astronómico será visible en varias zonas del hemisferio norte, incluyendo regiones de América del Norte y del Sur, así como en diversos lugares de Europa, Asia y África. La visibilidad y el nivel de cobertura del Sol variarán según la ubicación geográfica de los observadores.

Ya se sabe cuándo ocurrirá el siguiente eclipse y es más pronto de lo que te imaginas. (Foto: kellyvandellen/iStock)

¿EN QUÉ HORARIO LAS PERSONAS VAN A VISUALIZAR EL ECLIPSE?

El tiempo exacto del suceso astronómico dependerá del lugar en el que se encuentren las personas. En el continente americano, el eclipse podrá apreciarse al amanecer, mientras que en Europa occidental y el noroeste de África, el punto máximo ocurrirá entre la media mañana y el mediodía. Por otro lado, en el norte de Asia y el este de Europa, se estima que el eclipse será visible en la tarde o incluso al anochecer.

Frente a ello, la NASA brindó información exacta sobre algunas ciudades donde se podrá apreciar el eclipse con horarios aproximados. En primer lugar, en Estados Unidos, el eclipse se verá en Baltimore, Maryland, comenzando a las 6:55 a.m. y finalizando a las 7:02 a.m. En Boston, Massachusetts, iniciará a las 6:31 a.m. y culminará a las 7:07 a.m. Por su parte, en Búfalo, Nueva York, será visible desde las 7:02 a.m. hasta las 7:09 a.m. En la ciudad de Nueva York, el eclipse comenzará a las 6:44 a.m. y terminará a las 7:04 a.m.

Continuando con Estados Unidos, en Filadelfia, Pensilvania, podrá observarse desde las 6:49 a.m. hasta las 7:03 a.m. En el estado de Maine, el fenómeno permitirá visualizar una especie de “doble amanecer”, ya que la Luna cubrirá parcialmente el Sol desde dos puntos distintos en el horizonte. Este efecto se dará entre las 6:27 a.m. y las 7:10 a.m. Finalmente, en Washington D.C., el eclipse tendrá lugar entre las 6:56 a.m. y las 7:01 a.m.

En cuanto a Sudamérica, el único punto desde donde podrá observarse será en Surinam, específicamente en Paramaribo, donde el fenómeno ocurrirá entre las 6:40 a.m. y las 6:47 a.m. Por otro lado, en Europa, el eclipse se podrá ver desde Madrid, España, iniciando a las 10:48 a.m. y finalizando a las 12:33 p.m.

Eclipse solar parcial de marzo. (Fuente: iStock)

¿CUÁLES SON LOS DIVERSOS TIPOS DE ECLIPSES SOLARES QUE EXISTEN?

Dependiendo de la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol, se pueden observar diferentes tipos de eclipses solares: totales, parciales o anulares.

Durante un eclipse solar total, la Luna cubre completamente el disco solar, sumiendo la región bajo su sombra en la oscuridad temporal. Este tipo de eclipse es considerado uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes, ya que permite ver la corona solar, una atmósfera exterior del Sol que normalmente es invisible debido al resplandor solar.

Por otro lado, durante un eclipse solar parcial, solo una parte del Sol es ocultada por la Luna, creando un efecto de mordida en el disco solar desde la perspectiva de un observador terrestre. Mientras tanto, en un eclipse solar anular, la Luna se encuentra más lejos de la Tierra en su órbita elíptica, lo que provoca que no cubra completamente el disco solar y se pueda ver un anillo brillante alrededor del borde oscurecido de la Luna.