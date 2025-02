En Estados Unidos, los ciudadanos e inmigrantes sin residencia legal que generen ingresos están obligados a presentar una declaración de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que todas las personas contribuyentes pueden declarar utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), incluso si no cuentan con un número de Seguro Social, con el objetivo de evitar severas sanciones, pero también acceder a diversos beneficios fiscales y crear un historial financiero en el país. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA DECLARAR IMPUESTOS EN ESTADOS UNIDOS?

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la fecha establecida para que todos los ciudadanos e inmigrantes que trabajan en los Estados Unidos puedan presentar la declaración de impuestos es el martes 15 de abril de 2025. Aunque, eso no es todo, ya que hay excepciones para algunos grupos, como los extranjeros no residentes que no tienen ingresos sujetos a retención, quienes tienen plazo hasta el próximo 16 de junio de 2025 para presentar su declaración.

La oficina de administración de impuestos instó a las personas a que cumplan con su obligación fiscal, ya que, en caso contrario, podrían recibir sanciones y recargos. Asimismo, es importante que los inmigrantes utilicen un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para cumplir con el respectivo pago en caso que no tengan un número de Seguro Social. También recomienda presentar la declaración con antelación para prevenir inconvenientes y posibles penalizaciones.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo a lo establecido por el IRS, el plazo que se tiene como máximo para presentar las declaraciones de impuestos es el 15 de abril de 2025, que abarca a todos las personas, ya sea legal o inmigrante, siempre y cuando genere ingresos en Estados Unidos. Por ello, te presentamos los plazos de declaración de impuestos para otros casos:

Los inmigrantes no residentes sin ingresos sujetos a retención de impuestos tienen hasta el 16 de junio de 2025 para presentar su declaración.

Los contribuyentes pueden pedir una prórroga para presentar su declaración, lo que les permitirá hacerlo hasta el 15 de octubre de 2025. Sin embargo, esta extensión solo se aplica para la presentación del formulario, no para el pago de impuestos pendientes, los cuales deben ser abonados antes del 15 de abril para evitar intereses o sanciones.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDA EL IRS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LOS INMIGRANTES?

Con el objetivo de evitar sanciones o recargos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) brinda diferentes consejos a los inmigrantes a fin de declarar los impuestos en Estados Unidos: