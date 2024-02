J-Hope de BTS anuncio un nuevo proyecto especial tras las celebraciones de su cumpleaños. Este 19 de febrero, el rapero hizo oficial el lanzamiento de su nuevo álbum musical llamado ‘Hope on the street VOL. 1′. Según lo comunicado por BigHitMusic este nuevo disco será estrenado en marzo del 2024 junto al documental homónimo.

Muchos seguidores conocían de este proyecto gracias a una entrevista que Suga realizó en su programa Suchwita, allí J-Hope reveló información sobre ‘Hope on the street’, sin embargo; no indicó una fecha de lanzamiento ni mayores detalles. Conoce todo lo que necesitas saber sobre lo nuevo de J-Hope en la siguiente nota.

¿Cuándo se estrena Hope on the Street VOL 1?

BigHitMusic informó que el álbum especial ‘Hope on the street VOL 1′ será lanzado el 29 de marzo del 2024 a la 1 p.m. (KST, horario local de Corea del Sur).

¿Cuántas canciones tendrá Hope on the Street VOL 1?

El álbum contendrá 6 pistas e irá de la mano con la narrativa del documental, del mismo nombre, que sigue el viaje del rapero a lo largo de la elaboración de este nuevo disco.

Poster y tracklist de Hope on the Street VOL 1

Este es el tracklist oficial de Hope on the street, el nuevo álbum de J-Hope:

Prólogo: The Beginning

Capítulo 1: Origin

Capítulo 2: Soul

Capítulo 3: Playground

Capítulo 4: Motivation

Capítulo 5: Art

Eplílogo: Just Raw and Real.

Y este es el adelanto de los visuales del disco:

Hope on the street VOL 1. | Foto: captura weverse

J-Hope anuncia nuevo documental ‘Hope on the street’

El cumpleaños de J-Hope vino con un gran anuncio ya que BigHitMusic informó del lanzamiento de un nuevo documental llamado ‘Hope on the street’.

¿Cuándo estrena ‘Hope on the street’?

BigHitMusic informó del nuevo documental a través de un teaser oficial en el podemos ver prácticas de baile de Hobi y distintas tomas a lo largo de su carrera en solitario. Al igual que el álbum musical, el documental será lanzado el 29 de marzo del 2024.

Teaser de Hope on the street

Mira aquí el avance:

¿Cuándo finaliza J-Hope el servicio militar?

J-Hope ingresó al Ejército un 18 de abril de 2023, convirtiéndose en el segundo miembro de BTS en enlistarse. Se le estaría dando de alta en el servicio militar el 18 de octubre del 2024.