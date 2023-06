Los participantes del famoso programa de televisión ‘La Casa de los Famosos México’ continúan sorprendiendo al público con sus increíbles anécdotas. En esta ocasión, fue Poncho de Nigris quien reveló que el reconocido cantante Juan Gabriel quedó cautivado por su belleza cuando lo conoció. Esta confesión generó una ola de comentarios divertidos en las redes sociales. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta revelación.

¿JUAN GABRIEL ESTUVO ENAMORADO DE PONCHO DE NIGRIS?

Durante una conversación entre los participantes del programa ‘La Casa de los Famosos México’, Poncho de Nigris recordó que, en su juventud, Juan Gabriel solía buscarlo porque le atraía su apariencia física. Según el famoso actor y conductor, el cantante lo invitaba a diversos eventos y mantenían una relación cercana. Esta afirmación fue corroborada por Sergio Mayer, quien aseguró ser testigo de dicha amistad entre ambos artistas.

En la mañana del 16 de junio, los participantes del programa recordaron su relación con el legendario Divo de Juárez, con quien Mayer y De Nigris mantenían una estrecha amistad. Mientras que Sergio Mayer mencionó que su cercanía con Juan Gabriel se debió a su padre, Poncho de Nigris reveló que el cantante tenía una cierta preferencia por él entre todos los artistas.

Poncho de Nigris mencionó que, después de su participación en el espectáculo ‘Solo para Mujeres’, Juan Gabriel lo invitaba principalmente a sus conciertos para que subiera al escenario y bailara para el público. Sin embargo, también disfrutaba entablar conversaciones privadas con él.

“Me invitaba a sus conciertos, yo le bailaba un poco y luego bajaba, pero cuando estaba en su punto más alto, cuando estaba en el Auditorio Nacional, ¿te acuerdas que me habló? Estaba con este tipo y no sé quién más, y me dijo ‘tú, ven’”, relató Poncho.

Según Sergio Mayer, cuando Poncho de Nigris se volvió famoso y Juan Gabriel lo vio, quedó “encantado” y comenzó a comportarse de la misma manera que lo hacía con el hermano de Sergio, Helios Mayer. El cantante también lo consentía llevándolo a conciertos, palenques y viajando juntos.

Por su parte, Poncho de Nigris afirmó que, entre todos sus compañeros, Juan Gabriel lo eligió a él.

“Sí le gustaba yo a Juan Gabriel, de todos, decía: ‘A ver, tú, pasa’. Y esto sucedía en cada concierto, incluso en el palenque de Monterrey. Era una nota. Me invitaba, platicaba conmigo y me invitaba a su rancho. Fuimos a su rancho una vez”, reveló emocionado.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL REALITY SHOW EN VIVO

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, a través de Canal 5, siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

Asimismo, si cuentas con Vix+ podrás acceder a todo el contenido, incluyendo la transmisión 24/7 dentro de la casa.

¿CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Luego de darse a conocer a los nominados de la semana, el público puede votar por su favorito y así evitar una eliminación. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te explicamos paso a paso.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5.

que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás salvarlo de la eliminación del reality show.

Cabe recordar, que, si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

DE QUÉ TRATA LA CASA DE LOS FAMOSOS

Es un reality show que junta a 14 celebridades, influencers, actores y conductores, en una competencia con el objetivo de ganarse los 4 millones de pesos. El programa consiste en que todos convivan en una misma casa por alrededor de dos meses y medio; todo lo que los participantes hagan durante el día es transmitido en vivo por medio de un canal de streaming.

Todos los concursantes interactúan en diferentes espacios de la casa: sala, comedor, terraza, alberca, dormitorios cocina. En cada uno de los rincones hay cámaras con micrófonos que graban distintos ángulos de la convivencia.