Resumen

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Las declaraciones del mediocampista congoleño Ngal'ayel Mukau sobre Cristiano Ronaldo se volvieron virales tras el empate entre ambas selecciones. (Composición EC)
Las declaraciones del mediocampista congoleño Ngal'ayel Mukau sobre Cristiano Ronaldo se volvieron virales tras el empate entre ambas selecciones. (Composición EC)
Por Redacción EC

Portugal no pudo pasar del empate frente a República Democrática del Congo en su estreno mundialista, en un resultado que sorprendió a muchos por la diferencia de jerarquía entre ambas selecciones. Más allá del marcador, uno de los momentos más comentados llegó después del partido, cuando el joven mediocampista Ngal’ayel Mukau habló sobre el desafío de enfrentar a una leyenda como Cristiano Ronaldo.