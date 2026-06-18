Portugal no pudo pasar del empate frente a República Democrática del Congo en su estreno mundialista, en un resultado que sorprendió a muchos por la diferencia de jerarquía entre ambas selecciones. Más allá del marcador, uno de los momentos más comentados llegó después del partido, cuando el joven mediocampista Ngal’ayel Mukau habló sobre el desafío de enfrentar a una leyenda como Cristiano Ronaldo.

La frase sobre Cristiano que se volvió viral

Durante una entrevista con medios internacionales, Mukau fue consultado sobre si el equipo congoleño había preparado una estrategia especial para neutralizar al capitán portugués. La respuesta sorprendió por su sinceridad. El jugador afirmó que no existió un plan específico para marcar a Cristiano porque considera que el astro portugués “ya no es el mismo de antes” y que actualmente está “un poco más viejo”.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y plataformas deportivas de distintos países. Muchos interpretaron la declaración como una crítica hacia el histórico goleador, mientras que otros la consideraron una simple observación sobre el paso del tiempo en la carrera de uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Mukau también mostró respeto por la leyenda portuguesa

Pese a la polémica generada, el futbolista del club francés Lille dejó claro que mantiene una enorme admiración por Cristiano Ronaldo. En la misma conversación destacó que el portugués sigue siendo una de las figuras más grandes en la historia del deporte y aseguró que tanto él como sus compañeros le tienen un profundo respeto por todo lo que ha conseguido a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional.

El comentario adquiere mayor relevancia considerando que Ronaldo, a sus 41 años, está disputando su sexta Copa del Mundo, una marca que lo mantiene entre los jugadores más emblemáticos que han participado en la historia de los Mundiales. Su trayectoria incluye récords de goles, títulos y reconocimientos individuales que lo han convertido en una referencia para varias generaciones de futbolistas.

Un Mundial que vuelve a poner a Cristiano bajo la lupa

El empate ante República Democrática del Congo también reavivó el debate sobre el presente futbolístico del capitán portugués. Diversos análisis posteriores al encuentro señalaron que Cristiano tuvo una actuación discreta y que Portugal mostró dificultades para generar peligro constante en ataque. Algunos especialistas incluso cuestionaron si el equipo continúa dependiendo demasiado de su figura.

Mientras Portugal busca recuperarse en sus próximos compromisos, las declaraciones de Mukau siguen dando de qué hablar. Para unos, reflejan una realidad inevitable sobre el paso de los años; para otros, demuestran que incluso cuando ya no está en el pico de su carrera, Cristiano Ronaldo continúa siendo el jugador que concentra todas las miradas cada vez que pisa un campo de juego.