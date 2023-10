Jeon Jungkook de BTS anuncia una buena nueva para ARMY. El golden maknae de Bangtan compartió un adelanto de su próximo álbum llamado ‘Golden’. ¿De qué trata el avance? El idol de K-pop lanzó un corto video en el que mostraba el tracklist de su disco acompañado de un segmento de las melodías correspondientes. Todo este acercamiento fue parte de la promoción de Golden, álbum que verá la luz los primeros días de noviembre. En las siguientes líneas , te contamos todo lo que sabemos.

Adelanto de Golden de Jung Kook de BTS:

Escucha aquí el adelanto de Golden y el tracklist completo:

Como puedes visualizar en el vídeo, nos muestran una serie de puestas en escenas acompañadas de las melodías y su tracklist. Podemos escuchar singles ya conocidos como ‘Seven’ y ‘3D’ y otras exclusivas como ‘Closer to you’, ‘Standing next to you’ ‘Yes or No’ y muchas más.

Tracklist de Golden:

De acuerdo a lo comunicado por BigHit Music, Golden contiene 11 canciones, incluidos sus exitosos singles ‘Seven’ y ‘3D’. Dentro del disco tiene colaboraciones ya conocidas como Jack Harlow, Latto, y otras que no se esperaban como DJ Snake, Major Lazer, Ed Sheeran y Shawn Mendes. Lee aquí el tracklist oficial:

3D ft Jack Harlow

Seven ft Latto (Explicit version)

Yes or No

Please don’t change ft DJ Snake

Somebody

Shot glass of tears

Closer to you ft. Major Lazer

Standing next to you

Hate you

Too sad to dance

Seven ft. Latto (clean version)

¿Cuándo y a qué hora estrena Golden?

‘Golden’ será estrenará el viernes 3 de noviembre del 2023 a las 1pm (horario local de Corea del Sur ). A continuación, te compartimos los distintos horarios:

País Fecha y hora México, El Salvador, Nicaragua y Honduras 2 de noviembre - 10 pm Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 2 de noviembre - 11 pm Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Paraguay 2 de noviembre - 12 am Argentina, Chile, Brasil y Uruguay 3 de noviembre - 1 am España 3 de noviembre - 6 am

Jungkook de BTS colabora con David Guetta en ‘Seven’

¡Tenemos una nueva versión! En esta ocasión, Jungkook realizó un trabajo colaborativo con el DJ, productor y compositor, David Guetta. Escúchalo aquí: