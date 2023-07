¡No se puede esperar más! Desde que BigHit Music anunció el próximo estreno del sencillo digital de Jungkook de BTS, las redes sociales, y principalmente ARMY, ha enloquecido por saber la agenda promocional del idol de K-pop y dónde se estará presentando tras el lanzamiento de su nueva música. En esta nota, te contamos todo lo que debes saber de su próximo show EN VIVO.

JUNGKOOK DE BTS: DEBUT EN SOLITARIO

Recientemente Jungkook anunció el lanzamiento de su single digital ‘SEVEN’, tras ello dio una conocer una agenda promocional con avances, behind the scenes, el MV oficial y demás contenido de su solo debut. Sin contar el estreno global de sus hits ‘My You’ y ‘Still With You’, canciones populares entre el army pero que no habían visto la luz oficialmente.

Ahora, nueva información se ha dado a conocer, esta indica que; el Golden Maknae de BTS presentaría su single por primera vez EN VIVO en Estados Unidos. El joven artista sería parte del ‘Summer Concert Series’ que tiene lugar en Central Park, Nueva York.

Aquí puedes visualizar unos avances promocionales de ‘SEVEN’:

A continuación, conoce más detalle del show en vivo: horarios, dónde verlo y más.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA ‘SEVEN’?

De acuerdo a los anuncios de Hybe Labels, el solo debut de Jungkook se estrenará en Perú el jueves 13 de julio a las 11pm. Consulta aquí abajo los distintos horarios según tu país de residencia:

Jueves, 13 de julio

10:00 PM: México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua

11:00 PM: Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

Viernes, 14 de julio

12:00 AM : Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico

01:00 AM: Argentina, Uruguay, Brasil

06:00 AM: España

JUNGKOOK PRESENTA SEVEN, EN VIVO: ¿CUÁNDO Y DÓNDE?

El Summer Concert Series es uno de los eventos más esperados de la estación, por ello se desarrollará a lo largo de la misma. Jungkook tendrá la oportunidad de abrir el evento con la presentación de su solo debut ‘SEVEN’, el show está programado para el viernes 14 de julio en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Central Park.

Así se anunció en Good Morning America, una serie de conciertos con artistas como Tim McGraw, Hozier, Sam Hunt, Busta Rhymes & BIA y más: