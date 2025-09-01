Celebra ARMY. Cada 1 de septiembre es una fecha especial para Jeon Jungkook y para sus miles de fanáticos en el mundo que celebran el cumpleaños del integrante menor de BTS . Como ya es tradición cada año, el festejo no pasó desapercibido.

Desde las primeras horas del 1 de septiembre en Corea del Sur, sus fans se han encargado de dejar mensajes de amor para el artista con hashtags como #HappyBirthdayJungkook y #GoldenMaknaeDay, que rápidamente se posicionaron entre las principales tendencias globales en redes sociales como X (antes Twitter). También ARMY le rinden homenaje al Golden Maknae en su día con fotos, videos y proyectos especiales.

¿Cuántos años cumple Jungkook de BTS este 2025?

El cantante, bailarín y productor, Jungkook nació el 1 de septiembre de 1997. Este año, el integrante más joven de la agrupación BTS cumple 28 años de edad.

La detenida habría declarado a la policía que había viajado a Corea del Sur para ver a Jungkook, quien fue dado de baja del ejército en la víspera tras finalizar 18 meses de servicio militar | Foto: Instagram

Jungkook no solo es un ídolo global, sino también un ejemplo de evolución artística. Su éxito como solista se consolidó con temas como “Seven”, que arrasó en plataformas digitales y mostró su capacidad para brillar con luz propia.

Para alegria de todos sus fans, el propio Jungkook realizó una transmisión en vivo en su cumpleaños por la plataforma de Weverse y compartió un rato íntimo con sus seguidores, agradeciendo todo el amor que ha recibido a lo largo de su carrera.

También habló sobre el artículo que salió recientemente respecto a una mujer de 40 años que intentó entrar a su casa y pidió, por favor, que no vayan. Además, cantó todas las canciones de su álbum GOLDEN, entre otras.

Esta es la edad que tendrán los miembros de BTS en 2025: