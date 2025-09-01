Celebra ARMY. Cada 1 de septiembre es una fecha especial para Jeon Jungkook y para sus miles de fanáticos en el mundo que celebran el cumpleaños del integrante menor de BTS. Como ya es tradición cada año, el festejo no pasó desapercibido.
Desde las primeras horas del 1 de septiembre en Corea del Sur, sus fans se han encargado de dejar mensajes de amor para el artista con hashtags como #HappyBirthdayJungkook y #GoldenMaknaeDay, que rápidamente se posicionaron entre las principales tendencias globales en redes sociales como X (antes Twitter). También ARMY le rinden homenaje al Golden Maknae en su día con fotos, videos y proyectos especiales.
¿Cuántos años cumple Jungkook de BTS este 2025?
El cantante, bailarín y productor, Jungkook nació el 1 de septiembre de 1997. Este año, el integrante más joven de la agrupación BTS cumple 28 años de edad.
Jungkook no solo es un ídolo global, sino también un ejemplo de evolución artística. Su éxito como solista se consolidó con temas como “Seven”, que arrasó en plataformas digitales y mostró su capacidad para brillar con luz propia.
Para alegria de todos sus fans, el propio Jungkook realizó una transmisión en vivo en su cumpleaños por la plataforma de Weverse y compartió un rato íntimo con sus seguidores, agradeciendo todo el amor que ha recibido a lo largo de su carrera.
También habló sobre el artículo que salió recientemente respecto a una mujer de 40 años que intentó entrar a su casa y pidió, por favor, que no vayan. Además, cantó todas las canciones de su álbum GOLDEN, entre otras.
Esta es la edad que tendrán los miembros de BTS en 2025:
- Jin – 4 de diciembre 1992 (33 años)
- Suga – 9 de marzo de 1993 (32 años)
- J-Hope – 18 de febrero de 1994 (31 años)
- RM – 12 de septiembre de 1994 (31 años)
- Jimin – 13 de octubre de 1995 (30 años)
- V – 30 de diciembre de 1995 (30 años)
- Jungkook – 1 de septiembre de 1997 (28 años)