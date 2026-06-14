El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de la fiesta mundialista, ha surgido un polémico debate entre expertos e hinchas acerca de las pausas de hidratación que tienen los jugadores en medio de un partido. Uno de los que salió a criticar esta medida fue el alemán Jürgen Klopp, quien confesó abiertamente estar en contra de esta interrupción de los partidos para que los deportistas puedan hidratarse ante las altas temperaturas que se registran en estos países. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO JÜRGEN KLOPP SOBRE LAS PAUSAS DE HIDRATACIÓN QUE TIENEN LOS JUGADORES EN EL MUNDIAL 2026?

Tras el inicio del Mundial 2026, las pausas de hidratación en los partidos por fase de grupos han generado opiniones divididas entre muchas personas. Y es que, mientras la FIFA señala que son una medida necesaria para proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas y condiciones climáticas extremas en las sedes de este torneo, los críticos consideran que estas interrupciones afectan la dinámica del partido e incluso responden a intereses comerciales y publicitarios. Así, en una entrevista para el medio alemán ZDF, Jürgen Klopp, criticó esta disposición, argumentando que se prioriza más los espacios de publicidad y no el verdadero espectáculo del fútbol.

De hecho, el entrenador dejó entrever que este descanso de tres minutos estaría más vinculadas a intereses comerciales y económicos que a la protección del bienestar físico de los jugadores. “El fútbol está siendo tomado como rehén por ejecutivos sentados en oficinas con aire acondicionado. Las pausas de hidratación fueron presentadas como una protección para el bienestar de los jugadores, una noble espada jurada contra el calor. Pero no son más que una jaula dorada construida para los patrocinadores. Un partido del Mundial debería fluir como un río. En cambio, estamos construyendo diques en medio para que pasen los anuncios. Es peligroso para el espíritu del juego. Antes el fútbol solía ser el evento principal, pero ahora corre el riesgo de convertirse en la música de fondo de un espectáculo publicitario”, indicó Klopp.

¿DÓNDE SERÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Tras el inicio de la Copa Mundial 2026, el pasado 11 de junio, muchos hinchas se mantienen a la expectativa por el desempeño de sus selecciones en busca del ansiado trofeo. Por ello, siguiendo el cronograma de la FIFA, la final del torneo está programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado al oeste de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), con una capacidad aproximada de 82 500 espectadores.

Asimismo, es importante mencionar que, este estadio multiusos, fue inaugurado en 2010 y es la sede de los New York Giants y los New York Jets. Además de albergar importantes eventos deportivos internacionales como, por ejemplo, fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la Selección de Chile se impuso a la Selección de Argentina en la tanda de penales, en una noche marcada por la presencia de Lionel Messi, conforme comparte TyC.