Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de la fiesta mundialista, ha surgido un polémico debate entre expertos e hinchas acerca de las pausas de hidratación que tienen los jugadores en medio de un partido. Uno de los que salió a criticar esta medida fue el alemán Jürgen Klopp, quien confesó abiertamente estar en contra de esta interrupción de los partidos para que los deportistas puedan hidratarse ante las altas temperaturas que se registran en estos países. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.