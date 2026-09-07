La quinta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 2026″ dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada. Tras la salida de Flor Vigna, la producción sorprendió a los habitantes y a la audiencia con el regreso oficial de Gala Montes, quien se suma al reality show como participante de pleno derecho.

El impactante regreso de Gala Montes a “La Casa de los Famosos México”

Durante la transmisión en vivo del domingo 6 de septiembre de 2026, el carrusel de la casa volvió a girar tras la quinta eliminación de la competencia. Mientras los concursantes esperaban el ingreso de una nueva figura del espectáculo, la finalista de la segunda temporada hizo su aparición, dejando atónitos a todos los integrantes del programa.

Gala Montes vuelve al formato dos años después de haber obtenido el tercer lugar en la edición de 2024, dispuesta a competir desde cero por el gran premio de la temporada.

¿Por qué regresó Gala Montes a LCDLF México 2026?

El reingreso de Gala Montes responde a la dinámica de ajustes y sorpresas de la producción para reconfigurar la convivencia y la estrategia dentro del reality. A diferencia de visitas exprés de invitados especiales, la actriz y cantante llega como habitante definitiva, lo que altera por completo la alianza entre cuartos y la tabla de nominaciones de las próximas semanas.

La reacción de los habitantes tras la llegada de Gala Montes

La entrada de la actriz generó diversas reacciones entre los competidores, quienes no anticipaban su retorno:

Asombro total: El grupo esperaba la llegada de otros nombres que sonaban en redes sociales, por lo que su aparición rompió los esquemas estratégicos planificados.

El grupo esperaba la llegada de otros nombres que sonaban en redes sociales, por lo que su aparición rompió los esquemas estratégicos planificados. Tensión y alianzas: La llegada de una participante con experiencia previa en el formato genera incertidumbre sobre cómo se repartirán los votos en la siguiente gala de nominación.

¿Dónde y a qué hora ver “La Casa de los Famosos México” en vivo?

Puedes seguir el desempeño de Gala Montes y el resto de los participantes a través de las siguientes plataformas: