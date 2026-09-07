Tras la salida de Flor Vigna, Gala Montes hizo su entrada triunfal al reality show; te contamos los detalles de su sorpresivo reingreso y cómo reaccionaron los habitantes. (Foto: ViX)
Tras la salida de Flor Vigna, Gala Montes hizo su entrada triunfal al reality show; te contamos los detalles de su sorpresivo reingreso y cómo reaccionaron los habitantes. (Foto: ViX)
Por Paolo Valdivia

La quinta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 2026″ dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada. Tras la salida de Flor Vigna, la producción sorprendió a los habitantes y a la audiencia con el regreso oficial de Gala Montes, quien se suma al reality show como participante de pleno derecho.

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