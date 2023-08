La primera temporada de “La Casa de los Famosos” está cerca de la Gran Final, donde se conocerá al ganador del millonario premio económico. Sin embargo, antes de que culmine, ya se han estado generando expectativas sobre lo que será la segunda edición del reality mexicano.

En este sentido, en la plataforma de TikTok se difundió un vídeo en la que se reveló algunos de los nombres de los posibles participantes que estarían presentes en la segunda entrega del programa mexicano, el cual brinda el increíble premio de cuatro millones de pesos.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS NUEVOS PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

En el clip de TikTok se dio a conocer algunos nombres que estarían presentes en la segunda edición del reality y son los que suenan más fuerte en las redes sociales, donde destacan la modelo y actriz Lorena Herrera, el tiktoker Kunno y la influencer Bebeshita.

El usuario @mauroroommiranda fue quien difundió el vídeo de la supuesta lista de los posibles protagonistas de “La casa de los famosos 2″, lo que causó muchas especulaciones entre los cibernautas y fanáticos de las redes sociales. En la lista figuran nombres de actrices y actores reconocidos, como también de influencers y deportistas.

El listado, donde figuran 18 personajes, está conformado por:

Lorena Herrera

Macky González

Michelle Viet

Daniela “La Bebeshita”

Lorena de la Garza

Herly RG

Jenni García

Eleazar Gómez

Karla Díaz

Mauricio Mancera

Ricardo Peralta

Kunno

Gabriel Soto

Adrián di Monte

Agus Fernández

Los fanáticos se dieron cuenta que en la posible lista de participantes no figuran los nombres de las amigas de Wendy Guevara, como Kimberly “La Más Preciosa” o Paola Suárez, quienes integran “Las Perdidas” y quienes sonaron en rumores en las últimas semanas como potenciales concursantes.

¿QUÉ OPINARON LOS FANÁTICOS SOBRE LOS POSIBLES PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

Luego de conocer los nombres de los posibles protagonistas de la segunda edición del reallity mexicano, los cibernautas expresaron que no tienen mucho interés en la nueva entrega si esos son los participantes.

“Cómo en la primera temporada no habrá otro. No pienso verla”, “Ya no me vuelvo a enganchar porque ya ni duermo y que hueva con esos personajes”, “Ay, no que piensen en algo realmente divertido o diferente que pueda súper a la primera y sobre todo a Wendy”, “La casa de Wendy y Nicola será la mejor esa que anuncian ya me aburrió y no la he visto” y “nadie podrá superar esta temporada y nada más de ver quienes van a estar ya me aburrió”, fueron algunos comentarios de los usuarios que recoge Infobae.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

La Gran Final está programada para el próximo domingo 13 de agosto. De mantener su horario habitual, la transmisión en Canal 2 (Las Estrellas) comenzaría a las 20:30 horas del centro de México. Asimismo, puedes seguir la gala EN VIVO vía streaming por Vix Premium (24x7 y sin censuras).

La presente edición del programa, conducido por Galilea Montijo y Diego Erice, ha sido uno de las producciones más vistas en el transcurso de la temporada. El reallity logró que personajes como Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho De Negris, Apio Qujano, Emilio Osorio, Nicola Porcella, entre otros, convivan en una misma casa y se ganen el corazón de los televidentes, quienes han seguido de cerca todo lo que han hecho en los últimos tres meses.