Después de que se anunciara el pasado 4 de abril la muerte del actor Andrés García, se estuvo hablando mucho en estos días sobre la presencia de sus hijos en el funeral. Andrea, una de las hijas del artista, fue vista en una alfombra roja y rompió en llanto al recordar a su padre, pues indicó que no pudo hablar con él antes de su muerte.

ANDREA LAMENTA NO HABERSE DESPEDIDO DE SU PADRE ANDRÉS GARCÍA

Mientras se llevaba a cabo la despedida del protagonista de “Mujeres Engañadas”, su hija acudió a la alfombra de “La Usurpadora, el musical” en Estados Unidos, donde el reportero de “Hoy Día” aprovechó para preguntarle sobre la muerte de su padre, con quien tenía una mala relación. Andrea no pudo contener el llanto y agradeció a las personas que apoyaron la carrera de Andrés.

“Gracias al público, a la prensa, a todas las personas que apoyaron la carrera de mi papá por tantos años, muchas gracias”, sostuvo la actriz entre lágrimas.

Asimismo, la modelo reveló que no tuvo la oportunidad de comunicarse con su papá antes de que fallezca porque, a pesar de que lo intentó, no tuvo respuesta; no obstante, señaló que la última vez que charlaron, hubo una “conexión bonita” y en aquella día sí pudo despedirse de su padre.

“Pues desafortunadamente en los últimos días llamé, llamé y llamé y no hubo manera, pero la última vez que hablé con él sí hubo una conexión bonita de alma a alma y sí me pude despedir”, dijo la artista.

Antes de terminar la conversación, Andrea comentó que haría lo posible por obtener información sobre el sepelio de su padre, aunque no confirmó si asistiría.

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA ESTUVO ALEJADO DE SU HIJA?

El conflicto que tienen ambos viene de años atrás, cuando la ex presentadora de “TV de noche” habría culpado a Andrés de presuntamente haber abusado sexualmente de ella, esto según recordó el actor. Desde ese entonces, él tomó la decisión de alejarse de ella; sin embargo, cuando esta información salió en la prensa, Andrea lo negó y dijo que nunca diría mentiras sobre el protagonista de “Tú o nadie” .

Ya a mediados de 2022, Andrés decidió acursarla de realizar magia negra y vudú. Durante una entrevista con “La Mesa Caliente”, señaló que su hija practicaba cosas “extrañas”, persuadida por sus amistades.

Ante las declaraciones, la protagonista de “Rica, famosa, latina” dijo que ya no respondería sobre lo dicho por su padre, así como tampoco le llevaría la contraria ya que él no estaba consciente de sus palabras. De acuerdo con lo que señaló Andrea, su papá podría estar sufriendo encefalopatía hepática, enfermedad que se produce a causa de la cirrosis y que genera la pérdida de claridad mental.

LA TERRIBLE ENFERMEDAD QUE PADECÍA ANDRÉS GARCÍA

El reconocido actor Andrés García murió este martes 4 de abril a los 81 años tras el deterioro de su salud debido a la cirrosis que padecía.

García cuando tenía 25 años, formó parte de la película ‘Chanoc’ y eso le abrió las puertas a esta industria. Luego participó en más de 100 películas como ‘El macho’, ‘Tintorera’ y más, pero su presencia se recuerda más en las telenovelas.

Como se sabe, Andrés García hace poco necesitaba transfusión de sangre de manera urgente ya que su médula espinal por la fibromialgia y osteoartritis estaban en malas condiciones.