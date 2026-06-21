Por Redacción EC

En gran parte del continente americano, el Día del Padre se conmemora el tercer domingo de junio, una fecha adoptada principalmente bajo la influencia del modelo estadounidense que se consolidó a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta no es una regla homogénea en la región ya que diversos países han mantenido sus propios calendarios, ya sea por tradiciones religiosas, disposiciones legales o decisiones de carácter local. De acuerdo con la UNESCO, estas diferencias responden más a la diversidad histórica y cultural de América Latina que a una norma única. Aunque varios Estados adoptaron la fecha norteamericana oficializada en 1972, otros prefirieron conservar celebraciones vinculadas al santoral católico o establecer días específicos mediante decreto. Esta pluralidad de calendarios evidencia un mosaico cultural en el que países vecinos llegan incluso a rendir homenaje a la paternidad en distintos meses y bajo fundamentos históricos y simbólicos diversos.