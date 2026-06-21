En gran parte del continente americano, el Día del Padre se conmemora el tercer domingo de junio, una fecha adoptada principalmente bajo la influencia del modelo estadounidense que se consolidó a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta no es una regla homogénea en la región ya que diversos países han mantenido sus propios calendarios, ya sea por tradiciones religiosas, disposiciones legales o decisiones de carácter local. De acuerdo con la UNESCO, estas diferencias responden más a la diversidad histórica y cultural de América Latina que a una norma única. Aunque varios Estados adoptaron la fecha norteamericana oficializada en 1972, otros prefirieron conservar celebraciones vinculadas al santoral católico o establecer días específicos mediante decreto. Esta pluralidad de calendarios evidencia un mosaico cultural en el que países vecinos llegan incluso a rendir homenaje a la paternidad en distintos meses y bajo fundamentos históricos y simbólicos diversos.

Conoce los países que no celebran el día del padre el tercer domingo de junio, pero si en otras fechas según calendario

Bolivia: celebra el Día del Padre el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, figura del santoral católico vinculada tradicionalmente con la paternidad.

celebra el Día del Padre el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, figura del santoral católico vinculada tradicionalmente con la paternidad. Honduras: mantiene la conmemoración el 19 de marzo, establecida por normativa legal y asociada a tradiciones de carácter religioso.

mantiene la conmemoración el 19 de marzo, establecida por normativa legal y asociada a tradiciones de carácter religioso. El Salvador: fija oficialmente el 17 de junio mediante decreto legislativo, sin que la fecha dependa del calendario dominical.

fija oficialmente el 17 de junio mediante decreto legislativo, sin que la fecha dependa del calendario dominical. Guatemala: conserva el 17 de junio como día oficial dentro del calendario nacional, independientemente del día de la semana en que caiga.

conserva el 17 de junio como día oficial dentro del calendario nacional, independientemente del día de la semana en que caiga. Nicaragua: celebra el 23 de junio, fecha institucionalizada por ley como reconocimiento formal a la figura paterna.

celebra el 23 de junio, fecha institucionalizada por ley como reconocimiento formal a la figura paterna. Uruguay: lo conmemora el segundo domingo de julio, dentro de un esquema de celebración alineado a dinámicas de calendario comercial.

lo conmemora el segundo domingo de julio, dentro de un esquema de celebración alineado a dinámicas de calendario comercial. República Dominicana: lo celebra el último domingo de julio, manteniendo una fecha diferenciada respecto del modelo estadounidense.

lo celebra el último domingo de julio, manteniendo una fecha diferenciada respecto del modelo estadounidense. Brasil: lo fija el segundo domingo de agosto, con origen en una estrategia de promoción comercial implementada en el siglo XX.

lo fija el segundo domingo de agosto, con origen en una estrategia de promoción comercial implementada en el siglo XX. Chile: aunque la fecha legal es el 19 de junio, en la práctica su celebración suele trasladarse al tercer domingo de junio en ámbitos sociales y comerciales.

Esta es la verdadera razón por las cuales algunos países han decido cambiar la fecha del día del padre

La variación en la fecha del Día del Padre en América Latina responde a una combinación de factores históricos, religiosos, decisiones estatales y dinámicas comerciales. En países como Bolivia y Honduras se mantiene la tradición católica del 19 de marzo, vinculada al santoral de San José. En contraste, naciones como El Salvador y Nicaragua establecieron fechas fijas a través de disposiciones legales, mientras que en casos como Brasil y Uruguay la conmemoración fue reubicada por influencia del mercado. De acuerdo con entidades económicas regionales, este reajuste busca “distribuir mejor las fechas de alto impacto comercial a lo largo del año”, evitando la concentración de ventas en un solo periodo. El caso de Chile resulta particular dentro del continente, ya que conviven dos fechas distintas para la misma celebración. Aunque la normativa oficial fija el 19 de junio como día del homenaje, en la práctica social y comercial la conmemoración suele trasladarse al tercer domingo del mes. Esta dualidad refleja cómo las costumbres y las estrategias de marketing pueden influir en la aplicación real del calendario, generando una convivencia entre lo establecido por ley y lo que finalmente adopta la ciudadanía.

Conoce el origen de la celebración del día del padre, motivo por la cual se expandió en otros países

La celebración moderna del Día del Padre tiene su origen en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, impulsada por Sonora Smart Dodd, quien en 1909 propuso establecer una fecha especial para rendir homenaje a los padres. Su iniciativa surgió del deseo de reconocer a su propio padre, un veterano de guerra que crio solo a sus hijos. De acuerdo con la Encyclopaedia Britannica, esta propuesta fue decisiva para la expansión posterior de la festividad en Norteamérica. Más adelante, en 1972, el presidente Richard Nixon oficializó el tercer domingo de junio como celebración nacional en Estados Unidos, lo que facilitó su proyección a nivel internacional. Desde entonces, múltiples países adoptaron esta fecha, mientras otros mantuvieron sus propias tradiciones locales, dando lugar a un mapa diverso de celebraciones en América Latina.

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