El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa de dieciseisavos de final compiten 32 equipos por un lugar en los octavos de final. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos que suelen llamar la atención de más uno. En esta oportunidad, un jugador de la selección de Países Bajos recibió una inesperada noticia que no solo enlutó a su familia, sino que también conmocionó a sus compañeros y a toda la concentración de su equipo. Frente a esta lamentable situación, el familiar del futbolista utilizó las redes sociales para contar todos los pormenores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DOLOROSA NOTICIA RECIBIÓ UN JUGADOR DE LA SELECCIÓN DE PAÍSES BAJOS?

Este sábado 27 de junio, Cody Gakpo, seleccionado de Países Bajos, anunció, a través de Instagram, que atraviesa un difícil momento familiar tras el fallecimiento de su bebé durante el embarazo de su esposa, Noa van der Bij. Ante esta situación, el atacante neerlandés decidió hacer una pausa temporal en sus actividades deportivas para acompañar a su familia en medio del inicio de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por su parte, la comunidad futbolística internacional, como los clubes de la Premier League, la Eredivisie y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), expresó rápidamente sus condolencias, además de jugadores, entrenadores y aficionados, quienes enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a la pareja durante esta situación delicada.

“Con el dolor más profundo en nuestros corazones, compartimos que nuestro hermoso ángel, Elijah Raphael Gakpo, voló al cielo antes de lo previsto. Aunque tu tiempo con nosotros fue invisible para el mundo, tu impacto en nuestras vidas es eterno. Te amaremos por siempre, nuestro pequeño”, indicaba el comunicado, conforme comparte TV Azteca.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE UN STREAMER URUGUAYO TRAS EL ERROR DEL PORTERO FERNANDO MUSLERA EN EL MUNDIAL 2026?

Este viernes 26 de junio, la selección uruguaya vivió una noche amarga luego de que fuera eliminada en la última fecha por la fase de grupos contra España. Más allá de las múltiples reacciones que se generó entre los hinchas celestes, un reconocido streamer, identificado como Fabri, explotó durante una transmisión en vivo en su plataforma oficial debido al error del portero Fernando Muslera, el cual fue determinante en la eliminación de su selección. Como era de esperarse, el youtuber, visiblemente conmocionado, mostró su enojo y no dudó en lanzar fuertes calificativos contra el arquero y el equipo de Bielsa, generando miles de reproducciones. “Ay, el gol que se come Muslera otra vez, mira como el gol que se come Muslera. No tenemos arquero, hermano. No podemos estar jugando este tipo de partidos”, expresó.