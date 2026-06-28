Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa de dieciseisavos de final compiten 32 equipos por un lugar en los octavos de final. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos que suelen llamar la atención de más uno. En esta oportunidad, un jugador de la selección de Países Bajos recibió una inesperada noticia que no solo enlutó a su familia, sino que también conmocionó a sus compañeros y a toda la concentración de su equipo. Frente a esta lamentable situación, el familiar del futbolista utilizó las redes sociales para contar todos los pormenores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.