El sueño mundialista ha llegado. En 2026, México se convierte nuevamente en el epicentro del deporte mundial al ser uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. La Selección Mexicana, dirigida por el deseo de hacer historia en casa, enfrenta una fase de grupos desafiante que promete paralizar al país.

Si eres un seguidor apasionado, aquí te presentamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un solo minuto de la actuación del “Tri”.

Calendario de México en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Mexicana ha quedado ubicada en el Grupo A, un sector que le permitirá iniciar su participación en el icónico Estadio Azteca y continuar su camino en Guadalajara. A continuación, te detallamos las fechas y los horarios de los encuentros confirmados:

México vs. Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026.

Jueves 11 de junio de 2026. Hora: 13:00 (Hora del Centro de México).

13:00 (Hora del Centro de México). Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). México vs. Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026.

Jueves 18 de junio de 2026. Hora: 19:00 (Hora del Centro de México).

19:00 (Hora del Centro de México). Sede: Estadio Guadalajara (Estadio Akron).

Estadio Guadalajara (Estadio Akron). República Checa vs. México

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026.

Miércoles 24 de junio de 2026. Hora: 19:00 (Hora del Centro de México).

19:00 (Hora del Centro de México). Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Es fundamental recordar que estos horarios corresponden a la hora local de México. Asegúrate de ajustar tu agenda, especialmente si planeas asistir a los estadios o organizar reuniones para ver los juegos.

¿Dónde ver los partidos de México? Opciones de transmisión

Para los aficionados que no podrán estar físicamente en los estadios, la oferta televisiva y digital es amplia. La transmisión del Mundial 2026 en México contará con cobertura tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming premium:

Televisión Abierta

Los canales tradicionales seguirán siendo la casa de la Selección. Podrás sintonizar los partidos a través de:

Televisa: Canal 5 y Las Estrellas (con el despliegue de TUDN).

Canal 5 y Las Estrellas (con el despliegue de TUDN). TV Azteca: Azteca 7, llevando toda la emoción y el análisis de su equipo deportivo.

Streaming y Opciones Digitales

Para quienes prefieren la flexibilidad de los dispositivos móviles o el acceso bajo demanda:

ViX Premium: Esta plataforma contará con la transmisión de la totalidad de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en la opción más completa para los fanáticos que no quieren perderse ningún detalle de otras selecciones.

Esta plataforma contará con la transmisión de la totalidad de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en la opción más completa para los fanáticos que no quieren perderse ningún detalle de otras selecciones. Portales Web: Tanto TUDN como Azteca Deportes ofrecerán cobertura digital a través de sus sitios web y aplicaciones oficiales, donde podrás seguir marcadores en vivo y resúmenes.

Sedes y estadios: El corazón de la Copa en México

El Mundial 2026 en México se vivirá en tres sedes emblemáticas, cada una con una personalidad única:

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca): El “Coloso de Santa Úrsula” vuelve a ser historia pura al albergar la inauguración del torneo. Es un recinto legendario que ha visto coronarse a los más grandes del fútbol mundial. Estadio Guadalajara (Estadio Akron): Ubicado en el área de Zapopan, este moderno estadio con su particular estructura blanca en forma de volcán y césped de última generación será el escenario del segundo encuentro de México. Estadio BBVA (Monterrey): Conocido como el “Gigante de Acero”, es aclamado por su impresionante arquitectura y la vista inigualable hacia el Cerro de la Silla, ofreciendo una experiencia inmersiva para los espectadores.

Consejos para disfrutar el Mundial al máximo

Si planeas vivir la experiencia desde las gradas o en los espacios públicos:

Reserva con antelación: La demanda hotelera y de transporte en las ciudades sedes (CDMX, Guadalajara y Monterrey) será masiva. Si vas a viajar, asegura tu alojamiento lo antes posible.

La demanda hotelera y de transporte en las ciudades sedes (CDMX, Guadalajara y Monterrey) será masiva. Si vas a viajar, asegura tu alojamiento lo antes posible. Transporte y movilidad: Considera que las zonas cercanas a los estadios tendrán cierres viales y restricciones. Investiga las rutas de transporte público o puntos de encuentro para autobuses especiales destinados a los aficionados.

Considera que las zonas cercanas a los estadios tendrán cierres viales y restricciones. Investiga las rutas de transporte público o puntos de encuentro para autobuses especiales destinados a los aficionados. Presupuesto: Ten en cuenta que los precios en alimentos, mercancía oficial y servicios tienden a elevarse durante el torneo. Planifica un presupuesto destinado específicamente al gasto del día del partido.

México está listo para recibir al mundo. La pasión de la afición mexicana es reconocida globalmente y, en 2026, el país está preparado para demostrar una vez más por qué es una de las sedes más vibrantes y futboleras del planeta.