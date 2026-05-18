La Copa Mundial de Fútbol 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol internacional. Por primera vez, el torneo de selecciones más importante del planeta no solo se mudará a tres países en simultáneo (Estados Unidos, México y Canadá), sino que implementará una reestructuración histórica en su sistema de competencia. Este cambio drástico ha generado una pregunta recurrente entre los aficionados y analistas deportivos de todo el mundo: ¿cuántos partidos se jugarán en el Mundial 2026 en total? La respuesta rompe todos los récords establecidos en las ediciones anteriores de la cita mundialista. Aquí te lo contamos.

El número total de partidos en el Mundial 2026

Para la edición de 2026, la FIFA ha confirmado que se disputará un total de 104 partidos. Esta cifra representa un incremento masivo respecto al formato tradicional que se venía utilizando desde el Mundial de Francia 1998 hasta Qatar 2022, donde únicamente se jugaban 64 encuentros.

Este aumento de 40 compromisos adicionales se debe a la expansión del número de selecciones participantes, que pasa de los habituales 32 equipos a un histórico cuadro de 48 países clasificados. Con más naciones compitiendo en el suelo norteamericano, el calendario se extenderá a 39 días de intensa actividad futbolística, comenzando el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México y culminando el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Cómo se dividen los partidos del Mundial 2026 por fases en el nuevo formato

El paso de 32 a 48 equipos obligó a la FIFA a rediseñar por completo las etapas de eliminación y la fase inicial. Aunque inicialmente se consideró organizar el torneo en sectores de tres países, el organismo rector del fútbol optó por mantener la competitividad e integridad deportiva utilizando grupos de cuatro integrantes. La distribución de los 104 cotejos a lo largo del certamen quedó definida de la siguiente manera:

Fase de grupos: Se jugarán un total de 72 partidos. Las 48 selecciones se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.+1

Se jugarán un total de 72 partidos. Las 48 selecciones se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.+1 Dieciseisavos de final: Esta es la ronda debutante del torneo. Se disputarán 16 partidos de eliminación directa.

Esta es la ronda debutante del torneo. Se disputarán 16 partidos de eliminación directa. Octavos de final: Los 16 sobrevivientes de la ronda previa se enfrentarán en 8 compromisos directos.

Los 16 sobrevivientes de la ronda previa se enfrentarán en 8 compromisos directos. Cuartos de final: Se jugarán 4 partidos clave para definir a los semifinalistas del torneo.

Se jugarán 4 partidos clave para definir a los semifinalistas del torneo. Semifinales: 2 encuentros cruciales para determinar a las escuadras que pelearán por el título definitivo.

2 encuentros cruciales para determinar a las escuadras que pelearán por el título definitivo. Tercer puesto y Final: Los 2 últimos juegos que cerrarán el podio de la competencia internacional.

Bajo esta nueva estructura, para avanzar a la fase eliminatoria (dieciseisavos de final), clasificarán los dos mejores equipos de cada uno de los 12 sectores, junto con los ocho mejores terceros lugares de toda la competencia. A partir de allí, el camino al título será a un solo partido de vida o muerte.

Cuántos partidos recibirá cada país anfitrión

La organización conjunta de la Copa del Mundo ha distribuido los 104 encuentros de forma estratégica entre las 16 sedes oficiales elegidas en América del Norte, concentrando la mayor parte de la actividad en territorio estadounidense. El reparto oficial por naciones se estructurará de la siguiente forma:

Estados Unidos: Albergará la gran mayoría del torneo con un total de 78 partidos, distribuidos en 11 ciudades, incluyendo las fases más determinantes a partir de los cuartos de final.

Albergará la gran mayoría del torneo con un total de 78 partidos, distribuidos en 11 ciudades, incluyendo las fases más determinantes a partir de los cuartos de final. México: El territorio mexicano recibirá 13 partidos oficiales, repartidos entre el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara.

El territorio mexicano recibirá 13 partidos oficiales, repartidos entre el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara. Canadá: Contará también con 13 compromisos del certamen, teniendo como sedes principales a las ciudades de Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place).

Esta distribución garantiza que los tres países alberguen partidos de la fase de grupos y de las rondas de eliminación directa iniciales, permitiendo que la fiebre mundialista se viva con la misma intensidad en toda la región norteamericana.

104 partidos en total en el Mundial 2026

El incremento a 104 partidos trae consigo consecuencias importantes tanto para el espectáculo como para el rendimiento físico de las plantillas. El cambio más notorio radica en el esfuerzo requerido para levantar la Copa del Mundo: las selecciones que lleguen a la gran final o al partido por el tercer puesto ya no jugarán los clásicos siete encuentros, sino que deberán afrontar un total de ocho compromisos a lo largo de la competición.

Para los fanáticos del fútbol, este formato representa un banquete sin precedentes de transmisiones en vivo y una oportunidad única para disfrutar de más jornadas consecutivas llenas de acción. El Mundial 2026 promete ser el evento deportivo más masivo y lucrativo de la historia, consolidando un ecosistema donde cada partido contará para la gloria internacional.