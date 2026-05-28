Resumen

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La FIFA definió los cuarteles generales de las selecciones clasificadas. De la concentración de Argentina en Kansas City al búnker de Uruguay en Cancún, conoce dónde se prepararán los equipos para el torneo más grande de la historia. (Foto: FMF)
La FIFA definió los cuarteles generales de las selecciones clasificadas. De la concentración de Argentina en Kansas City al búnker de Uruguay en Cancún, conoce dónde se prepararán los equipos para el torneo más grande de la historia. (Foto: FMF)
Por Paolo Valdivia

Con la confirmación oficial de las 48 selecciones clasificadas para la Copa Mundial 2026, la logística del torneo entra en su fase más crítica. La elección de los Campamentos Base (Team Base Camps) no solo es una cuestión de comodidad, sino una estrategia fundamental que definirá el rendimiento físico de los jugadores debido a las enormes distancias y las marcadas variaciones climáticas de los tres países coanfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

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