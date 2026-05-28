Con la confirmación oficial de las 48 selecciones clasificadas para la Copa Mundial 2026, la logística del torneo entra en su fase más crítica. La elección de los Campamentos Base (Team Base Camps) no solo es una cuestión de comodidad, sino una estrategia fundamental que definirá el rendimiento físico de los jugadores debido a las enormes distancias y las marcadas variaciones climáticas de los tres países coanfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

A continuación, analizamos a fondo dónde se concentrarán los equipos y cómo se distribuye la infraestructura del mundial más grande de la historia.

La revolución logística del primer Mundial de 48 equipos

El Mundial 2026 marcará un hito sin precedentes en la historia del fútbol al expandir el formato tradicional de 32 a 48 selecciones nacionales. Este crecimiento exponencial ha obligado a la FIFA y a los comités organizadores locales a desplegar un operativo de infraestructura deportiva sin igual a lo largo de América del Norte.

A diferencia de ediciones pasadas en las que los equipos se concentraban en un solo país de dimensiones reducidas (como Qatar o Alemania), en 2026 las selecciones se distribuirán estratégicamente en clústeres regionales. Las universidades de élite de la NCAA, complejos de alto rendimiento de la MLS y de la NWSL, así como exclusivas academias privadas han sido acondicionadas bajo las más estrictas normativas de la FIFA para asegurar campos con césped de última generación, máxima seguridad y áreas médicas de primer nivel.

Lista oficial de los campamentos base por selección

Para optimizar la búsqueda y la indexación, se detalla a continuación el listado definitivo de las sedes de entrenamiento asignadas a cada una de las 48 delegaciones de la fase de grupos:

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas) Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC) Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul) Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Goleta, California (UC Santa Barbara) Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders) Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Sandy, Utah (Estadio RSL) Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park) Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol) Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union) RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston) Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Guadalajara, México (Academia Atlas FC) Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Tampa, Florida (Waters Sportsplex) Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Alexandria, Virginia (Episcopal High School) Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University) Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield) Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew) Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga) Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village) España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Chattanooga, Tennessee (Baylor School) Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Boston, Massachusetts (Bentley University) Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University) Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Boston, Massachusetts (Bryant University) Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University) Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle) Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier) Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Portland, Oregón (Universidad de Portland) Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC) Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Guadalajara, México (Chivas Verde Valle) Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Austin, Texas (Estadio del Austin FC) Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School) México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento) Países Bajos: Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current) Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro) Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero) Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga) Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan) Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado) Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Santa Bárbara, California (Westmont College) Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol) Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC) Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers) Suiza: San Diego, California (SDJA)

San Diego, California (SDJA) Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas) Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados) Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds) Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún) Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Irvine, California (Great Park Sports Complex) Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)

Kansas City: El gran epicentro futbolístico de Norteamérica

Uno de los datos más llamativos e interesantes para los analistas deportivos es la altísima densidad de potencias mundiales que han elegido el área metropolitana de Kansas City como su cuartel general. Esta región albergará en paralelo a la vigente campeona del mundo, Argentina (instalada en el Sporting KC), a Inglaterra (en Swope Soccer Village) y a los Países Bajos (en las modernas instalaciones del KC Current en la NWSL).

La elección unánime de Kansas City no es una coincidencia, responde a una ventaja competitiva insuperable: su ubicación en el centro geográfico profundo de los Estados Unidos. Al estar allí, los equipos reducen a menos de la mitad las horas de vuelo promedio y disminuyen significativamente el impacto físico del jet lag cuando les toque viajar a las distintas ciudades sedes en cualquiera de las tres costas norteamericanas.

Las particulares estrategias geográficas de México, Uruguay e Irán

El mapa de distribución deja ver apuestas de preparación muy variadas. La selección local de México se blindará en su tradicional Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la capital del país, buscando potenciar las ventajas físicas de la altitud de cara a sus partidos clave en el Estadio Azteca.

Por su parte, el seleccionado de Uruguay optó por una exótica e inteligente parada en el Caribe mexicano, instalando su búnker en el Centro de Entrenamiento Mayakoba en Cancún. Esto les permitirá realizar una aclimatación óptima al calor extremo y la humedad intensa antes de trasladarse a jugar. En una línea logística similar, Irán se quedará en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, en la frontera norte mexicana, una ubicación clave que facilita traslados terrestres rápidos hacia California.