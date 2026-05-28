Resumen

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El diseño de los estadios de la NFL obliga a reducir el tamaño de las canchas al límite mínimo permitido por la FIFA, un cambio drástico que promete perjudicar el juego de posesión y beneficiar a las selecciones más físicas del torneo. (Foto: Rose Bowl Stadium Facebook)
El diseño de los estadios de la NFL obliga a reducir el tamaño de las canchas al límite mínimo permitido por la FIFA, un cambio drástico que promete perjudicar el juego de posesión y beneficiar a las selecciones más físicas del torneo. (Foto: Rose Bowl Stadium Facebook)
Por Paolo Valdivia

La Copa del Mundo 2026 pasará a la historia como el torneo más masivo jamás organizado, al albergar por primera vez a 48 selecciones nacionales distribuidas en tres países coanfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, más allá de la colosal infraestructura y la algarabía de los aficionados, ha surgido un encendido debate técnico y logístico en los despachos de la FIFA y los cuerpos técnicos internacionales: el tamaño real de los terrenos de juego en territorio estadounidense.

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