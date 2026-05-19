El mercado de los derechos deportivos ha cambiado para siempre. CazéTV, el canal digital fundado por el streamer Casimiro Miguel y la productora LiveMode, ha hecho historia al asegurar la transmisión en vivo y gratuita de los 104 partidos del Mundial 2026 para el territorio brasileño. Este hito marca un punto de inflexión en la industria, superando por primera vez en volumen de partidos a los gigantes de la televisión abierta tradicional.

¿Qué es CazéTV y cómo nació el fenómeno del streaming deportivo?

CazéTV es un canal de streaming y producción de contenido enfocado en el entretenimiento deportivo que opera principalmente a través de plataformas como YouTube y Twitch. El canal fue fundado en noviembre de 2022 mediante una alianza estratégica entre Casimiro Miguel, uno de los creadores de contenido más influyentes de Latinoamérica, y LiveMode, una empresa especializada en marketing y derechos deportivos.

El proyecto nació con un objetivo ambicioso: transmitir el Mundial de Qatar 2022 de una manera completamente diferente a la televisión tradicional. En ese debut, el canal emitió 22 partidos en vivo y de forma gratuita para Brasil, logrando un hito histórico al romper el récord mundial de audiencia en directo en YouTube, superando los 6 millones de dispositivos conectados simultáneamente durante el partido de la selección brasileña.

El histórico acuerdo para el Mundial 2026: 104 partidos en vivo

De cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, CazéTV ha consolidado su posición como un gigante de la comunicación al adquirir los derechos de transmisión para los 104 partidos del torneo en vivo.

CazéTV vs. TV Globo: El cambio de era en Brasil

Este movimiento representa un cambio de paradigma en el mercado de medios de comunicación. Mientras que la histórica cadena de televisión abierta TV Globo transmitirá únicamente 52 encuentros en su señal libre, CazéTV ofrecerá la cobertura íntegra y gratuita de todo el certamen a través de internet. Por primera vez en la historia de los mundiales con formato ampliado, una plataforma digital nativa liderará el volumen de transmisiones en vivo por encima de las cadenas satelitales clásicas.

El éxito de la plataforma no se debe únicamente a la gratuidad de su contenido, sino a la reinvención del formato de las transmisiones deportivas, adaptado a las nuevas generaciones:

Tono descontracturado y humor: Las narraciones dejan de lado la rigidez formal de la televisión y adoptan un lenguaje cercano, dinámico y lleno de humor.

Las narraciones dejan de lado la rigidez formal de la televisión y adoptan un lenguaje cercano, dinámico y lleno de humor. Interacción en tiempo real: El chat de plataformas como YouTube y Twitch se convierte en un protagonista más del show, permitiendo que la audiencia influya en la conversación en vivo.

El chat de plataformas como YouTube y Twitch se convierte en un protagonista más del show, permitiendo que la audiencia influya en la conversación en vivo. Paneles de expertos alternativos: El canal combina a narradores profesionales con streamers, creadores de contenido virales y exfutbolistas reconocidos que comentan desde una perspectiva más relajada y entretenida.

La expansión de CazéTV y sus derechos de transmisión exclusivos

El Mundial 2026 es el punto más alto de una estrategia de adquisición de derechos sumamente agresiva por parte de LiveMode. El canal ya cuenta en su portafolio con la transmisión exitosa de grandes eventos globales y ligas de primer nivel.

Principales torneos transmitidos por CazéTV:

Juegos Olímpicos París 2024: Cobertura multiplataforma con múltiples señales en simultáneo.

Cobertura multiplataforma con múltiples señales en simultáneo. LaLiga de España: Acuerdo a largo plazo para transmitir el fútbol español de forma exclusiva y gratuita en territorio brasileño.

Acuerdo a largo plazo para transmitir el fútbol español de forma exclusiva y gratuita en territorio brasileño. Mundial de Clubes de la FIFA: Transmisión de los torneos intercontinentales.

Transmisión de los torneos intercontinentales. Ligas europeas y locales: Partidos seleccionados del Brasileirão, la Ligue 1 de Francia y la Bundesliga.

Con la evolución de su estructura corporativa, CazéTV se proyecta no solo como un fenómeno local en Brasil, sino como el modelo a seguir para la evolución de las transmisiones deportivas en toda la región y el mercado global.