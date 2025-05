En semanas decisivas que atraviesa “La Casa de los Famosos All Stars”, uno de los programas más exitosos y con mayor sintonía en varios países de Latinoamérica, continúa dando de qué hablar en los últimos días. Esta vez, la atención no se centra en el reingreso de algún personaje ni en un desempeño destacado en ciertas pruebas, sino en los rumores que ha llamado la atención de los televidentes: la supuesta agresión de Lupillo Rivera contra Paty Navidad. A pesar de que el cantante regional salió de competencia, en redes sociales han surgido una serie de especulaciones y dudas en torno a su eliminación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUPUESTA AGRESIÓN DE LUPILLO RIVERA CONTRA PATY NAVIDAD?

Como se recuerda, tras permanecer 86 días en “La Casa de los Famosos All Stars”, el pasado miércoles, Lupillo Rivera anunció, visiblemente conmocionado desde el salón principal, que se retirará de la competencia debido a problemas de salud. Aunque en su momento no ofreció mayores detalles al respecto, lo que generó confusión entre los integrantes de la Casa y seguidores, el artista mexicano se mostró agradecido por la oportunidad, pero dejó en claro que prioriza su bienestar por encima de todo.

“Les pido disculpas a cada uno de ustedes, a esta gran producción, los voy a extrañar mucho. Me voy dando cuenta de algo médico que ignoré, desde hace un par de semanas, que no quería pensar porque me iba a sacar de mi zona, hasta que un día me levanté y decidí (salirme)”, dijo Rivera. Tras unos días, el interprete de “Despreciado” mostró, a través de su TikTok, el procedimiento médico al que se sometió para luchar contra una enfermedad que podría ser un problema en el oído. “Aquí vamos a empezar el proceso que ya llevamos aquí chambeando. Para toda la perla que anda diciendo que es mentira, les voy a enseñar un pedacito, una tercera parte de lo que estamos viviendo”, precisó.

Sin embargo, esta sorprendente salida de “La Casa de los Famosos” ha generado que surjan diversas especulaciones en torno a esta expulsión, como, por ejemplo, que no quiso ser eliminado o derrotado por medio de las votaciones. Pero, lo que más acaparó la atención del público fue del supuesto enfrentamiento entre Lupillo y Paty Navidad, según el periodista Javier Ceriani. El también actor reveló que el mexicano habría tenido una acalorada discusión con Paty, incluso a punto de llegar a los golpes, pero fue Niurka quien intervino para evitar que el conflicto escalara. Por ello, según él, la producción del reality habría sacado de manera discreta al cantante.

♬ original sound - Javier Ceriani @javiercerianioficial SE LOS DIJE! Como siempre lo que dice el águila se cumple, sacaron a Lupillo de la casa de los famosos y sería porque habría discutido con Paty Navidad y no por problemas estomacales, además les cuento que ellos iban a inventar que salió por una discusión con Luca, pero esto nunca pasó. Además recuerden que hay un problema dando vueltas por las radios de los Ángeles que tiene que solucionar desde afuera. Casualidad? 🎙️Entrevista completa en mi canal de #youtube Javier Ceriani oficial 🎙️ #lupillorivera #realityshow #lacasadelosfamosos #patynavidad #luca #radios #losangeles #javierceriani

“Lupillo, aparente y alegadamente, habría violentado a Paty Navidad. Empiezan a discutir, Paty es la preferida de la empresa y Niurka se metió a salvar para que Lupillo no golpeara a Paty. Si fue una discusión donde Lupillo quizo golpear a Paty Navidad y se tuvo que meter Niurka, no hubo una discusión, hubo un acto de violencia imperdonable de un participante hombre contra una mujer. Dudo que por una simple discusión lo hayan echado de ‘La Casa’”, contó.