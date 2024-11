Este fin de semana continúa la Premier League de Inglaterra con entretenidos partidos, pues por la fecha 11 se enfrentan Nottingham Forest y Newcastle United en el estadio The City Ground. Ambos equipos vienen de ganar sus respectivos partidos en la jornada anterior, por lo que se espera un duelo muy luchado y disputado, ya que una victoria les permitirá seguir escalando en la tabla de posiciones. El equipo local se encuentra en la tercera posición con 19 puntos, mientras que el conjunto visitante está en el puesto 11 con 15 unidades. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGAN NOTTINGHAM FOREST VS. NEWSCASTLE UNITED?

Newcastle United vs. Nottingham Forest se verán las caras este domingo 10 de noviembre a partir de las 09:00 de la mañana (horario peruano), por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra. El partido se llevará a cabo en el estadio The City Ground, ubicado en Nottingham y cuenta con una capacidad para albergar 30.500 hinchas. A continuación, te presentamos el horario por país en Latinoamérica para que no te pierdas de este espectacular partido:

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 de la mañana

Colombia y Perú: 09:00 de la mañana

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 de la mañana

Venezuela: 10:00 de la mañana

Newcastle United vs. Nottingham Forest juegan este domingo 10 de noviembre por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra.

¿DÓNDE VER EN VIVO EL PARTIDO ENTRE NOTTINGHAM FOREST VS. NEWSCASTLE UNITED?

Aquellos fanáticos que desean ver el partido en vivo y en directo entre Nottingham Forest y Newscastle United, deben saber que el enfrentamiento será transmitido por la señal de ESPN y Disney +. Asimismo, vas a poder seguir el minuto a minuto y todos los detalles del encuentro por la web de El Comercio. Vale precisar que, el árbitro principal será Anthony Taylor.

¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO NOTTINGHAM FOREST Y NEWSCASTLE UNITED?

Nottingham Forest llega a esta jornada con una victoria reciente sobre el West Ham United, habiendo ganado 3-0 en su último partido. En sus últimos cinco encuentros, ha sufrido una derrota, empatado uno y ganado dos, con un saldo de 3 goles recibidos y 8 a favor. Por su parte, Newcastle United viene de una victoria 1-0 contra Arsenal. En sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y perdido dos, anotando 3 goles y recibiendo 4.

Newcastle United vs. Nottingham Forest juegan este domingo 10 de noviembre por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra.

ÚLTIMOS ENCUENTROS ENTRE NOTTINGHAM FOREST Y NEWSCASTLE UNITED

Nottingham Forest 1 - 1 Newcastle United | miércoles 28 de agosto de 2024, League Cup

Nottingham Forest 2 - 3 Newcastle United | sábado 10 de febrero de 2024, Premier League

Newcastle United 1 - 3 Nottingham Forest | martes 26 de diciembre de 2023, Premier League

Nottingham Forest 1 - 2 Newcastle United | viernes 17 de marzo de 2023, Premier League

Newcastle United 2 - 0 Nottingham Forest | sábado 6 de agosto de 2022, Premier League

Nottingham Forest 3 - 1 Newcastle United | miércoles 29 de agosto de 2018, League Cup

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE NOTTINGHAM FOREST Y NEWSCASTLE UNITED?

Nottingham Forest

Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre – 10 de la mañana

Fecha 13: vs Ipswich Town: 30 de noviembre – 10 de la mañana

Fecha 14: vs Manchester City: 4 de diciembre – 2:30 de la tarde

Fecha 15: vs Manchester United: 7 de diciembre – 2:30 de la tarde

Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre – 12:30 de la tarde

Newscastle United