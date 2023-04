Por qué Andrés García murió sin hacer las pases con Andrea García y sus demás hijos: esto dijo su viuda

El actor Andrés García fue cuidado hasta sus últimos días por Margarita Portillo, su última esposa y quien lo acompañó hasta su muerte el pasado 4 de abril. Y es que, aunque García ya presentía que estaba muy cerca su final, su esposa siempre estuvo a su lado cuidándolo y animándolo a seguir con su vida, frente a la ausencia de sus hijos.

ANDRÉS GARCÍA: ¿QUÉ DIJO MARGARITA PORTILLO SOBRE LA AUSENCIA DE LOS HIJOS DEL ACTOR?

La muerte de Andrés García juntó a sus seguidores, amigos y la prensa en la casa de Margarita Portillo, la última morada de Andrés García y donde se llevó a cabo su funeral. Portillo reveló hace unos días que los últimas jornadas del actor fueron cansados ya que le realizaron una transfusión de sangre y obtuvo la extremaunción.

La viuda de Andrés García dijo mediante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que se encontraba buscando a los tres hijos del actor, para que pudieran darle el último adiós. Margarita Portillo y los hijos de Andrés García como se sabe no tenían una buena relación, pues ellos acusaban de interesada y caza fortunas a la actual viuda de su papá.

Mediante una breve conferencia de prensa, Margarita Portillo reveló que Leonardo García no le contestó el teléfono. “Hay una cosa que quiero aclarar, vi mucho que Andrés desea reconciliarse con sus hijos, no señor, la que fue la intermediaria, la que quería que viniera a verlo fui yo. Yo primero le pregunté Andrés, ¿aceptarías que viniera Leonardo a verte?”, dijo la viuda.

Leonardo García uno de los hijos de Andrés García.

Además, Portillo contó que Andrés García accedió a ver a sus hijos mayores, Andrés Jr y Leonardo, pero aclaró que no quería hablar con Andrea García ya que no tuvo interés de verlo en 10 años. Por otro lado, Margarita detalló que conversó con Andrés García Jr y que le dejó claro que no iba a ir a ver a su papá e incluso le dijo cosas desagradables.

Andrea García

“Me dijo cosas muy feas en referencia a su papá” sostuvo la viuda de Andrés García, quien también indicó que Roberto Palazuelos se alejó de Andrés García por su gusto y por decir mentiras.

¿QUIÉN ES MARGARITA PORTILLO?

Margarita Portillo es la cuarta y actual esposa del actor de 81 años de edad, Andrés García a quien conoció en el año 1997. Según con una entrevista para ‘Ventaneando América’, Margarita Portillo en esa tiempo tenía 25 años de edad.

No obstante, en el 2000 empezó a salir con el controversial actor. El 20 de enero de ese mismo año, Margarita Portillo y Andrés García decidieron casarse a petición del actor quien se encargó de toda la documentación.

Durante su matrimonio sucedió varios escándalos relacionados con infidelidades; sin embargo, la pareja decidió seguir adelante. Ya en el 2020 el actor comunicó que se estaba divorciando de Margarita Portillo después de 5 años viviendo separados y algunas negaciones. Aunque tiempo después la pareja informó que se estaría dando una segunda oportunidad para disfrutar de su retiro en Acapulco.