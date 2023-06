¿Por qué Angelique Boyer sí y Violeta Isfel no? Así fue la elección para el protagónico de ‘Teresa’

A pesar de que ha sido conocida y popular por sus multifacéticos personajes que interpretaba en las telenovelas mexicanas, la actriz Violeta Isfel hace poco dio a conocer que tuvo que competir contra Angelique Boyer para protagonizar la novela de “Teresa”. En esta nota, entérate de lo qué pasó con la artista y por qué no la seleccionaron.

¿POR QUÉ VIOLETA ISFEL NO FUE PROTAGONISTA DE “TERESA”?

A través de una entrevista para el influencer Gusgri, la actriz mexicana quien interpretó a la malvada Antonella en la novela juvenil Atrévete a Soñar, al ser la líder de ‘Las Divinas’ comentó que se quedó con las ganas de ser “Teresa”, producida por José Alberto ‘El güero’ Castro.

Según Isfel hizo casting para ser Teresa, pero no tenía el cuerpo para el personaje. “Hice casting, pero resulta que yo me seguía viendo de 14 años, cómo crees que yo iba a ser Teresa, buenísima Teresa, sabrosa Teresa, si ni sabrosa estaba, me seguía viendo súper chiquita”, dijo en entrevista con el influencer.

Luego, al darse cuenta de la situación, no quiso arriesgarse en otros papeles que tenía entre manos, por lo que tomó la decisión de someterse a una cirugía de aumento de busto.

¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES DE LA OPERACIÓN DE VIOLETA ISFEL?

Violeta Isfel en 2009 decidió ingresar al quirófano para realizarse una mamoplastia de aumento con el fin de vencer la inseguridad que tenía sobre su cuerpo. “Era muy difícil poder encontrar trabajos porque de por sí traía cara de niña, ¿qué podía ofrecer? Si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba”, sostuvo.

Además, la actriz mexicana no dejó pasar el momento para revelar que, para obtener el dinero de la operación, tuvo que ahorrar mucho y, pese a que en la industria es común escuchar que las actrices recibían estas intervenciones como un presente por algunas personas influyentes, ese no fue su caso.

“Yo era una espalda, tuve que ahorrar mi lanita, invertirle. Yo escuchaba de actrices que ‘tal productor me las puso’ pero a mí no, todo me ha costado”, detalló Isfel. Actualmente, Violeta tiene 38 años, su perspectiva de la vida ha cambiado, ya que cree que no debe cambiar su apariencia para encajar con los estándares de belleza.

“Mejor que me den papeles de como me veo, ¿no? En algún momento tendré que ser la abuelita de alguien. Es a lo que me refiero cuando digo que me costó trabajo, al menos en la empresa donde trabajo hay un molde en particular, pero la protagonista, sí o sí, tiene que verse espectacular”, finalizó.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE VIOLETA ISFEL?

Hace unos meses, Violeta Isfel pasó por momentos complicados en su salud tras ser hospitalizada por unos días. Los estudios arrojaron que la actriz padecía amebiasis, la cual se contagia al consumir alimentos mal cocinados, según el sitio de salud MedlinePlus.

Al comienzo, la actriz creía que un pollo que ingirió fuera de casa le hizo dañó, sin embargo, señaló que pudo haber sido cualquier alimento contaminado lo que la enfermó. “Atinarle a qué fue lo que me infectó está muy difícil, pensamos que era el pollo, al final, no sé, te las puedes comer ahorita (las amibas) y (los síntomas) te dan en tres semanas o tres meses, es muy variable”, sostuvo.

En aquel entoncesun, mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram desde el hospital en la Ciudad de México en el que fue atendida, contó que comenzó con una diarrea muy fuerte y vómitos. “Llegue con un nivel de deshidratación muy fuerte, me hicieron todos los estudios habidos y por haber, me rehidrataron”, narró la actriz de ‘Atrévete a soñar’ en una entrevista.