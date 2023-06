La convivencia en el popular programa de televisión ‘La Casa de los Famosos México’ continúa revelando historias personales impactantes. En esta ocasión, el participante Apio Quijano abrió su corazón y compartió una situación familiar difícil: su padre sufre de esquizofrenia y ha sido necesario ingresarlo en un hospital psiquiátrico. En esta nota te contaremos todos los detalles que debes conocer en torno a este tema.

POR QUÉ APIO QUIJANO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO NO SE LLEVA BIEN CON SU PADRE

Durante una conversación en la casa, Apio Quijano habló sobre su relación problemática con su padre y explicó que este ha estado luchando contra problemas de salud mental en los últimos días.

“Mi papá tiene esquizofrenia. Fue psicoanalista durante toda su vida y de repente su mente colapsó. Hace tres años comenzó a deteriorarse. Parece que sus hijos nunca fueron realmente importantes para él”, reveló Quijano.

El participante también expresó que su padre estuvo ausente de manera constante en su vida, sin desempeñar un papel activo como figura paterna.

“Honestamente, mi papá fue extremadamente ausente, como si nunca nos importáramos. Solo me pagó hasta el cuarto grado de primaria. Nunca me ha dado ni un centavo en toda su vida, y ahora soy yo quien lo mantiene. Yo dije: ‘Que sea un vagabundo, me da igual, si lo veo en la calle, seguiré de largo’, pero mi hermana Fede es muy compasiva, también ha sufrido cosas terribles por su parte y dijo: ‘No, debemos cuidarlo’”, agregó Apio.

La revelación de Apio Quijano sobre la situación personal de su padre ha generado un gran impacto entre los seguidores del programa y en las redes sociales. Los espectadores han expresado su apoyo y solidaridad hacia el participante, reconociendo la valentía de compartir una historia tan personal y delicada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL REALITY SHOW EN VIVO

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, a través de Canal 5, siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

Asimismo, si cuentas con Vix+ podrás acceder a todo el contenido, incluyendo la transmisión 24/7 dentro de la casa.

¿CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Luego de darse a conocer a los nominados de la semana, el público puede votar por su favorito y así evitar una eliminación. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te explicamos paso a paso.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5.

que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás salvarlo de la eliminación del reality show.

Cabe recordar, que, si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

DE QUÉ TRATA LA CASA DE LOS FAMOSOS

Es un reality show que junta a 14 celebridades, influencers, actores y conductores, en una competencia con el objetivo de ganarse los 4 millones de pesos. El programa consiste en que todos convivan en una misma casa por alrededor de dos meses y medio; todo lo que los participantes hagan durante el día es transmitido en vivo por medio de un canal de streaming.

Todos los concursantes interactúan en diferentes espacios de la casa: sala, comedor, terraza, alberca, dormitorios cocina. En cada uno de los rincones hay cámaras con micrófonos que graban distintos ángulos de la convivencia.