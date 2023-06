A propósito de la tragedia en el submarino Titan, cuyo objetivo era visitar los restos de la embarcación Titanic, es que varios se vienen pronunciado en relación a este tema y además se trae a la memoria algunas declaraciones entorno a la nave. En esta oportunidad, recordaremos por qué es que Kate Winslet se sintió “mal” después de grabar la película “Titanic”; además de conocer algunos datos que giran en torno a la llamada “Maldición del Titanic”.

POR QUÉ KATE WINSLET SE SINTIÓ “MAL” DESPUÉS DE GRABAR LA PELÍCULA “TITANIC”

La exitosa película Titanic recibió numerosas nominaciones al Oscar y se llevó a casa 11 estatuillas. Sin embargo, toda esa fama jugó en contra de una de sus protagonistas: Kate Winslet, quien ha confesado que la experiencia fue casi como una maldición.

Aunque Leonardo DiCaprio aprovechó al máximo la fama repentina a nivel mundial, para Kate fue todo lo contrario. En diferentes entrevistas, la actriz ha revelado que no disfrutó de lo que vino después del estreno.

Kate admitió que no se sentía preparada para formar parte de la industria cinematográfica y decidió dar un paso atrás para tomar impulso y regresar con fuerza.

“Me sentí intimidada, siendo honesta acerca de lo que me sucedió. Recuerdo que pensé: ‘Esto es horrible y espero que pase’. Definitivamente pasó, pero me hizo darme cuenta de que si eso era ser famosa, no estaba lista para ello. Definitivamente no”, explicó la actriz, reforzando la idea de la supuesta maldición de Titanic, ya que después de la película se alejó de los sets.

“Todo sucedió muy rápido para mí, cuando aún estaba aprendiendo a actuar. Sentía que no estaba preparada para asumir muchos de los trabajos importantes en Hollywood. Estratégicamente, busqué proyectos más pequeños para poder entender mejor mi oficio y mantener cierto grado de privacidad y dignidad”, agregó.

Estas declaraciones de Kate Winslet refuerzan la idea de la supuesta maldición del Titanic, un mito urbano a la que muchos especialistas hacen referencia en torno a este barco hundido en 1912.

QUIÉN ES KATE WINSLET

Kate Winslet es una reconocida actriz británica, nacida el 5 de octubre de 1975 en Reading, Berkshire, Inglaterra. Es considerada una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Ganó fama internacional y obtuvo el reconocimiento de la crítica gracias a su icónico papel como Rose DeWitt Bukater en la exitosa película “Titanic” (1997), dirigida por James Cameron.

A lo largo de su carrera, Winslet ha demostrado su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes en diversos géneros cinematográficos. Ha sido nominada en múltiples ocasiones a los premios más prestigiosos de la industria, como los Premios de la Academia, los Premios BAFTA y los Globos de Oro. Ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 2009 por su papel en la película “The Reader”.

Además de su destacado trabajo en el cine, Kate Winslet también ha incursionado en producciones televisivas de calidad, como la aclamada miniserie “Mildred Pierce” (2011), por la cual obtuvo un Emmy y un Globo de Oro como Mejor Actriz.

QUÉ ES LA MALDICIÓN DEL TITANIC

El psíquico y médium británico, Craig Hamilton-Parker, ha afirmado que existe una maldición que envuelve al trágico naufragio del Titanic. En una entrevista con el Daily Star, Hamilton-Parker, conocido como “El Profeta de la Perdición”, señaló que “el Titanic es un barco legendario con una historia trágica que, irónicamente, sigue cautivando la mente de muchos”.

Estas revelaciones del psíquico surgieron a raíz de la reciente búsqueda del submarino que se aventuró hacia los restos del Titanic con cinco pasajeros, cuyos fallecimientos fueron confirmados hoy por la Guardia Costera de Estados Unidos.

Hamilton-Parker, quien adquirió notoriedad al “predecir” la victoria del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como el resultado del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, declaró al periódico:

“Los aficionados a las maldiciones y las coincidencias espeluznantes han rodeado este trágico evento, lo que lleva a algunos a preguntarse si tiene un significado más profundo, tal vez incluso una maldición dirigida específicamente a los ricos y privilegiados”.

Y se preguntó: “¿Será que la maldición se ha despertado al explorar esta tumba?”.

El psíquico explicó algunos hechos que supuestamente podrían respaldar la teoría de que el barco que partió en 1912 estaba “maldito”. Según Hamilton-Parker, cuando el Titanic zarpó, llevaba a bordo una auténtica momia egipcia que “podría haber maldecido al barco”.

El Titanic llevaba a bordo una auténtica momia egipcia que “podría haber maldecido al barco”. (Foto: Shutterstock)

También hay historias de personas que, antes de abordar el barco, vendieron o regalaron sus boletos debido al miedo de que se hundiera. “Algunas personas soñaron un día antes que el barco se hundiría”, afirmó Hamilton-Parker. Y agregó: “Desde el principio, el Titanic ha traído consigo muchas tragedias”.

El médium reveló que su abuela, quien vivió en Southampton durante el momento del hundimiento del Titanic, tenía una buena relación con uno de sus vecinos que sobrevivió al desastre. Sin embargo, este vecino se sintió tan culpable por haber sobrevivido a la tragedia que se quitó la vida ahorcándose en su casa.

Como si fuera poco, el colaborador del portal Psychics también mencionó que durante el rodaje de la película “Titanic” (1997) del director estadounidense James Cameron, se enfrentaron a diversas adversidades y algunos de los actores experimentaron tragedias personales después del estreno.

Aunque la existencia de la maldición del Titanic es objeto de creencias populares y especulaciones, sigue generando interrogantes y alimentando el misterio que rodea a este trágico suceso marítimo.

QUÉ ERA EL TITANIC Y POR QUÉ GENERA GRAN INTERÉS HASTA EL MOMENTO

El Titanic fue un transatlántico de lujo que se convirtió en uno de los barcos más famosos y trágicos de la historia. Construido a principios del siglo XX, era considerado el barco más grande y lujoso de su época. Sin embargo, su fatídico viaje inaugural en 1912 terminó en desastre cuando chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. Este trágico suceso se convirtió en uno de los eventos más recordados y estudiados de la historia marítima.

El Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, y era propiedad de la naviera británica White Star Line. Su construcción comenzó en 1909 y se completó en 1912. El barco era una maravilla de la ingeniería de la época, con una longitud de 269 metros y una capacidad para más de 2.200 pasajeros y tripulantes. Contaba con lujosos camarotes, restaurantes, piscina, gimnasio y otras comodidades que lo convertían en un verdadero palacio flotante.

El 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural hacia Nueva York. A bordo se encontraban pasajeros de diferentes clases sociales, desde adinerados empresarios hasta inmigrantes en busca de una nueva vida en América. Sin embargo, en la noche del 14 al 15 de abril, el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. A pesar de los intentos desesperados por salvarlo, el Titanic se hundió en menos de tres horas.

El Titanic fue un transatlántico de lujo que se convirtió en uno de los barcos más famosos y trágicos de la historia. (Foto por AYUNTAMIENTO DE SOUTHAMPTON / AFP) / -

La tragedia del Titanic tuvo un impacto devastador, ya que más de 1.500 personas perdieron la vida en el naufragio. La falta de botes salvavidas suficientes y la falta de preparación para un desastre de esta magnitud contribuyeron a la alta tasa de mortalidad. La noticia del hundimiento del Titanic conmocionó al mundo y desató una ola de indignación y tristeza.

El desastre del Titanic también tuvo importantes repercusiones en la industria naviera y en la seguridad marítima. Después del naufragio, se implementaron medidas más estrictas en cuanto al número de botes salvavidas y se mejoraron los procedimientos de seguridad en los barcos. Además, se creó la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés), que estableció estándares internacionales de seguridad para los buques.

A lo largo de los años, el Titanic ha sido objeto de numerosos estudios, investigaciones y películas que han intentado reconstruir los eventos que llevaron a su trágico hundimiento. Se han llevado a cabo numerosas expediciones para explorar los restos del barco en el lecho marino. En 1985, el Titanic fue descubierto a una profundidad de más de 3.800 metros, y desde entonces se han recuperado numerosos objetos y se ha estudiado su deterioro causado por la acción del tiempo y las corrientes marinas.