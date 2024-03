María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico papel de ‘La Chilindrina’ en la emblemática serie “El chavo del 8″, comunicó que se retirará del mundo de la actuación luego de 53 años de trayectoria. Esta noticia se dio a conocer tras el anuncio de su participación en “Los huevos de mi madre”, obra teatral que se estrenará en Colombia y que significará la última de su carrera.

¿POR QUÉ MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN?

Según recoge el diario La República de las declaraciones de la actriz mexicana para un medio colombiano, María Antonieta de las Nieves, de 74 años, considera que su edad impone limitaciones en su desempeño artístico, por lo que desea evitar cualquier escenario donde la vean con pena. Por este motivo decidió ponerle punto final a su carrera con la obra teatral “Los huevos de mi madre”.

“Si tengo 74 años, ¿cuántos más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo ‘La Chilindrina’, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las coreografías”, declaró para el medio El Colombiano.

¿CUÁL SERÁ EL ÚLTIMO PAPEL QUE INTERPRETARÁ MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES?

La artista mexicana pondrá un alto definitivo a su carrera con la obra de teatro “Los huevos de mi madre”. Según comentó para El Colombiano, ha encontrado una oportunidad única en dicha producción debido a que encarnará a una mujer de la tercera edad, lo cual significa que interpretará por primera vez un rol acorde con su edad actual.

“Es maravilloso, porque nunca me había tocado estar en la edad correcta de los personajes. Cuando empecé con la Chilindrina tenía 21 años, y la Chilindrina siempre tuvo 8 años. (...) Me parece que es una gran oportunidad que tengo para demostrar que todavía puedo hacer de una mujer sesentona. El mismo cariño con el que hice la Chilindrina se le estoy poniendo a la mamá de Los huevos de mi madre”, comentó la actriz.

¿MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES ESTARÁ EN LA SERIE BIOGRÁFICA DE CHESPIRITO?

En junio de 2022, en conversación con El Universal, María Antonieta de las Nieves fue consultada por si participará en “Sin querer queriendo”, serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, y si bien no confirmó su aparición de manera oficial, manifestó su entusiasmo por el proyecto a cargo de Roberto Gómez Fernández (hijo del destacado actor) y dejó entrever que tendría algún tipo de participación.

“¿Por qué creen que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no, será una mentira muy grande (...) Quiero que todos estén a la expectativa porque va a ser una sorpresa y estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se comunicara conmigo, que tuvimos entendimiento y que los rencores no sirven para nada”, expresó.