El peruano Nicola Porcella sigue dando que hablar en su participación en el programa La casa de los famosos de México debido a las controversias que viene generando en torno a la influencer Wendy Guevara. En esta nota te contaremos por qué es que la popular figura pública mexicana le ha dicho al ex integrante de Esto es Guerra que es pansexual; entre otros datos que debes conocer en torno al tema.

¿POR QUÉ WENDY GUEVARA DICE QUE NICOLA PORCELLA ES PANSEXUAL?

Wendy Guevara, conocida influencer, ha captado la atención del público y se ha convertido en una de las participantes más populares del momento. En los últimos días, ha dejado en claro su interés por el peruano Nicola Porcella, lo que ha llevado a una interacción única entre ambos.

La integrante del grupo ‘Las Perdidas’ no teme mostrar su autenticidad y suele plantear preguntas polémicas a los miembros del grupo. En esta ocasión, abordó el tema de la sexualidad con Nicola, quien se vio en un momento incómodo al tener que hablar sobre el tema.

“No importa si eres pansexual”, le dijo Wendy, a lo que Nicola respondió negando esa afirmación y señalando que era un invento. Ante esto, Sofía Rivera Torres preguntó sobre el término “pansexual”, lo que llevó a Apio Quijano a explicar su significado. Sin embargo, la conversación se interrumpió cuando fueron llamados por la líder del grupo.

QUIÉN ES WENDY GUEVARA

Con apenas 29 años de edad, Wendy Guevara ha logrado convertirse en una destacada figura del mundo digital en México. Esta joven youtuber, influencer, empresaria y cantante transgénero ha dejado una huella imborrable en el panorama del entretenimiento en línea.

Nacida bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas, Wendy siempre supo que su verdadera identidad era la de una mujer. Desde temprana edad, experimentó una atracción hacia los hombres y luchó por encontrar su autenticidad en una sociedad que muchas veces no comprende ni acepta la diversidad de género.

Sin embargo, fue en 2017 cuando el nombre de Wendy Guevara se hizo conocido en todo el país gracias a un video que se volvió viral en las redes sociales. Junto a Paolita Suárez, Wendy compartió su experiencia tras ser abandonadas en un cerro cercano a la ciudad de León, Guanajuato, después de una cita con dos hombres. La famosa frase “Estamos perdidas, perdidas, perdidas” se convirtió en un fenómeno en internet y les valió el reconocimiento del premio MTV MIAW al video viral más exitoso en redes sociales.

Motivadas por el éxito del video, Wendy y Paolita decidieron abrir su propio canal de YouTube bajo el nombre de “Las Perdidas Oficial”. Con más de 155 mil suscriptores y más de mil 500 videos publicados hasta la fecha, el canal se ha convertido en un espacio de entretenimiento, humor y reflexión, donde comparten su vida, experiencias y desafíos con su audiencia.

Pero la historia de Wendy Guevara no estaría completa sin mencionar a Kimberly Irene, conocida como “La Más Preciosa”, quien también es una figura transgénero y se unió al dúo de “Las Perdidas”. La participación de Kimberly en los videos y transmisiones en distintas redes sociales ha añadido una dinámica especial y una conexión aún más profunda con la audiencia.

Wendy Guevara ha logrado convertirse en una destacada figura del mundo digital en México. (Foto: Wendy Guevara / Instagram)

La influencia de Wendy Guevara se extiende más allá de YouTube. En Facebook, cuenta con una sólida comunidad de 593,901 seguidores, mientras que en TikTok ha logrado superar los 1.7 millones de seguidores y acumula más de 6.8 millones de me gusta en sus publicaciones. En Instagram, su popularidad se consolida con una base de fans de 1.6 millones de seguidores, convirtiéndola en una verdadera influencer en México.

Además de su éxito en las redes sociales, Wendy Guevara también ha incursionado en el mundo empresarial y ha lanzado su propia línea de productos relacionados con la moda y la belleza, consolidando así su marca personal y su emprendimiento como empresaria.

Con su autenticidad, valentía y carisma, Wendy Guevara se ha convertido en un referente para la comunidad LGBTQ+ y para todas las personas que buscan la aceptación de sí mismas y la lucha por sus sueños. Su historia de superación y éxito demuestra que no hay barreras que no puedan ser derribadas y que la autenticidad siempre triunfa.

Sin duda, Wendy Guevara seguirá dejando su huella en el mundo digital y será una voz inspiradora para aquellos que buscan su lugar en la sociedad, recordándonos que la diversidad y la inclusión son elementos fundamentales para construir un mundo más igualitario y respetuoso.

¿POR QUÉ VINCULAN A WENDY GUEVARA CON NICOLA PORCELLA?

Desde el comienzo del programa, Wendy y Nicola han sido vistos muy cercanos, compartiendo momentos divertidos y haciéndose comentarios el uno al otro. Su química en pantalla ha generado diversas teorías y especulaciones por parte de los espectadores y seguidores del programa.

Sin embargo, las cosas tomaron un giro más controversial cuando Nicola Porcella intentó besar a Wendy en uno de los momentos de juego y camaradería del programa. Este gesto inesperado no solo sorprendió a Wendy, sino también a los demás participantes que presenciaron el incidente.

Ante esta situación, los compañeros de Wendy y Nicola no tardaron en hacer bromas y comentarios al respecto, alimentando aún más los rumores sobre una posible relación romántica entre ambos. Sin embargo, Wendy decidió hacer una confesión que añadió más leña al fuego.

En un intento por aclarar la situación y poner las cosas en perspectiva, Wendy admitió abiertamente que le gusta Nicola, pero dejó claro que no busca ningún tipo de romance con él. Hizo hincapié en que todas las interacciones entre ellos han sido en tono de broma y que no hay intenciones románticas reales.

Nicola Porcella intentó besar a Wendy en uno de los momentos de juego y camaradería del programa. (Archivo)

En sus propias palabras, Wendy afirmó: “Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como, ‘güey, quiero algo con Nicola’, o sea es de broma, no soy tan pendiente en dos días”.

Con esta declaración, Wendy trató de dejar claro que no está interesada en una relación seria con Nicola y que todas las interacciones entre ellos son parte del juego y la diversión propias del programa.

La reacción de los compañeros de Wendy y Nicola no se hizo esperar. Algunos de ellos expresaron sus opiniones y le advirtieron a Wendy que Nicola podría no durar mucho en el programa debido a su baja popularidad. Esto dio lugar a especulaciones sobre la posible efímera naturaleza de la relación entre ambos en el contexto de La Casa de los Famosos.

A medida que avanza el programa, será interesante observar cómo evoluciona la dinámica entre Wendy y Nicola. Mientras tanto, los espectadores seguirán pendientes de sus interacciones y bromas, deseosos de descubrir si hay algo más que diversión y amistad en juego.

La Casa de los Famosos México continúa sorprendiendo a su audiencia con situaciones inesperadas y relaciones intrigantes entre sus participantes. Solo el tiempo dirá si los rumores y las especulaciones se confirman o si todo queda en el ámbito de la diversión y el entretenimiento dentro de la casa más famosa de México.

QUÉ ES LA PANSEXUALIDAD

La pansexualidad es una orientación sexual en la cual una persona se siente atraída emocional, romántica y sexualmente hacia otras personas sin importar su género o identidad de género. Los individuos pansexuales pueden experimentar atracción hacia personas de cualquier género, ya sean hombres, mujeres, personas no binarias u otras identidades de género.

La pansexualidad se diferencia de la bisexualidad en el sentido de que la bisexualidad implica la atracción hacia dos géneros, mientras que la pansexualidad se basa en la atracción más allá de las categorías binarias de género.

Los pansexuales pueden sentirse atraídos por la personalidad, las cualidades individuales y la conexión emocional con las personas, independientemente de cómo se identifiquen en términos de género.

La pansexualidad es una forma válida y legítima de expresión sexual y ha ganado mayor visibilidad y aceptación en los últimos años, a medida que se promueve una comprensión más amplia y respetuosa de la diversidad sexual y de género.