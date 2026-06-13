Por José Templo

El liderazgo de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina continúa despertando interés incluso años después de la conquista del Mundial de Qatar 2022. Mientras muchos destacan las decisiones tácticas o el talento de los futbolistas, una investigación realizada por el psicólogo social Fabián Jalife para el documental ‘El método Scaloni’ puso el foco en otros factores que ayudaron a construir uno de los equipos más exitosos de los últimos tiempos. A partir de entrevistas con integrantes del plantel y del cuerpo técnico, el especialista analizó las dinámicas que fortalecieron la unión del grupo y permitieron crear un entorno favorable para el rendimiento. Entre sus principales hallazgos, destacó dos aspectos que considera fundamentales para generar confianza en los jugadores y consolidar un equipo capaz de responder en los momentos de mayor presión.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.