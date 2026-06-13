El liderazgo de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina continúa despertando interés incluso años después de la conquista del Mundial de Qatar 2022. Mientras muchos destacan las decisiones tácticas o el talento de los futbolistas, una investigación realizada por el psicólogo social Fabián Jalife para el documental ‘El método Scaloni’ puso el foco en otros factores que ayudaron a construir uno de los equipos más exitosos de los últimos tiempos. A partir de entrevistas con integrantes del plantel y del cuerpo técnico, el especialista analizó las dinámicas que fortalecieron la unión del grupo y permitieron crear un entorno favorable para el rendimiento. Entre sus principales hallazgos, destacó dos aspectos que considera fundamentales para generar confianza en los jugadores y consolidar un equipo capaz de responder en los momentos de mayor presión.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DE SCALONI PARA FOMENTAR LA CONFIANZA EN EL EQUIPO?

En primer lugar, implementó una estrategia enfocada en la estabilidad emocional de cada futbolista. Al respecto, Jalife explica: “Él está convencido de que un jugador que se siente bien emocionalmente va a rendir mejor”. Su objetivo principal fue crear un ambiente de respeto donde el futbolista pueda expresar lo que siente sin miedo a ser juzgado, logrando así que el grupo trabaje con total soltura y sin la ansiedad que suele bloquear el talento.

En segundo lugar, el estratega aplicó un modelo basado en el respeto mutuo y la validación de las capacidades individuales. Un ejemplo claro de esto fue lo que sucedió con Gonzalo Montiel en la final del Mundial. Después de que el jugador cometiera una falta que permitió el empate de Francia, muchos técnicos habrían preferido sacarlo del campo por temor a su estado anímico. Sin embargo, Scaloni hizo todo lo contrario: se acercó a él y le dio espacio para decidir. Al consultarle si se sentía capaz de tirar el penal, Scaloni no solo le otorgó una autonomía fundamental, sino que reafirmó su fe en él, consolidando lo que en psicología organizacional se denomina seguridad psicológica.

Lionel Scaloni. (Foto: Getty Images) / RONALDO SCHEMIDT

¿POR QUÉ ESTE ESTILO DE LIDERAZGO ES DIFERENTE A LA TRADICIÓN FUTBOLÍSTICA?

Scaloni se apartó drásticamente de la figura del director técnico autocrático que predominó durante décadas. El investigador describe este cambio señalando que “el liderazgo en el fútbol estaba asociado a otra imagen de masculinidad; era la épica del macho duro”. La propuesta de Scaloni marca un hito cultural al priorizar un enfoque más humano, donde la sensibilidad, la capacidad de escucha y el reconocimiento de las emociones propias y ajenas son herramientas clave para dirigir, desmitificando la idea de que la firmeza debe estar reñida con la empatía.

¿CÓMO COMBINA SCALONI LA CERCANÍA CON LA EXIGENCIA?

Otro de los rasgos que más llamó la atención durante el estudio fue la capacidad de Scaloni para equilibrar dos características que no suelen convivir con facilidad. Por un lado, mantiene una relación cercana con sus dirigidos; por otro, conserva reglas claras y altos niveles de exigencia.

“Es una autoridad construida desde el vínculo y no desde el miedo”, afirmó Jalife. Los jugadores sienten libertad para expresarse y, al mismo tiempo, comprenden cuáles son sus responsabilidades dentro del grupo. Esa combinación fortalece el respeto mutuo y favorece la cohesión del equipo.

Lionel Scaloni. (Foto: Agencias)

¿CÓMO LOGRÓ INTEGRAR A MESSI DENTRO DE ESTA ESTRUCTURA?

Scaloni transformó el rol de Messi al sacarlo del “pedestal” de héroe solitario para devolverle su lugar como uno más del grupo. Según explica Jalife, el desafío era “bajar a Messi del pedestal sin bajar su importancia”. Al aliviarlo de la presión de tener que salvar al equipo siempre, sus compañeros dejaron de verlo como una figura inalcanzable y empezaron a sentirlo como un par al que debían acompañar. Así, el sueño personal del capitán se convirtió en una meta colectiva, donde todo el equipo se unió para cuidarlo y alcanzar el objetivo común, según recoge el diario La Nación.