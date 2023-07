¿Qué artistas han sido confirmados para la Semana de la Música Latina Billboard 2023?

Como cada año, una nueva edición de la Semana de la Música Latina Billboard 2023 se llevará a cabo en octubre con la presencia de los artistas más destacados del momento y con nuevas categorías de premiación. Además, se tendrá como presentadores a resaltantes personalidades del ambiente artístico.

¿DÓNDE SE REALIZARÁN LA SEMANA DE LA MÚSICA LATINA 2023?

En esta oportunidad, la edición 2023 de Latin Music Week (Semana de la Música Latina) tendrá lugar del 2 al 6 de octubre de 2023 en el Faena Forum en Miami, Estados Unidos.

Faena Forum sede de la Semana de la Música Latina 2023.

¿QUÉ ARTISTAS FUERON CONFIRMADOS PARA LA SEMANA DE LA MÚSICA LATINA 2023?

Los cantantes Peso Pluma, Santa Fe Klan, Nicki Nicole, María Becerra, Nathy Peluso y Grupo Frontera, integran el primer bloque de artistas que se presentará en la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week) que se festejará en los siguientes meses en Estados Unidos.

Además, se suman a la relación de musicos Arcángel, Edgar Barrera, Eladio Carrión, Fonseca, GALE, Natanael Cano, Sebastian Yatra, Vico C, Yng Lvcas y Young Miko, quienes formarán parte de esta experiencia que se hará en el Faena Forum de Miami del 2 al 6 de octubre, con paneles, conversaciones y presentaciones exclusivas de los artistas latinos más destacados internacionalmente.

Por último, el panel The New Mexican Revolution incluirá a los artistas Natanael Cano, Peso Pluma, Santa Fe Klan, y Yng Lvcas; y Edgar Barrera y Grupo Frontera se juntarán en el panel Making the Hit LIVE, donde artistas y productores colaboran y crean un hit en vivo de cero.

LAS MEJORES CANCIONES DE LA MÚSICA LATINA HASTA AHORA

Los editores de Billboard realizaron la selección de las mejores canciones de la música latina hasta la actualidad:

Bad Bunny, “Where She Goes”

Bizarrap & Shakira, “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53″

Caloncho, “Superdeli”

Carin León, “Primera cita”

Christian Nodal, “Un cumbión dolido”

Emilia, Ludmilla, Zecca, “No_se_ve.mp3″

Eslabón Armado & Peso Pluma, “Ella baila sola”

Feid, Young Miko, “Classy 101″

Grupo Frontera x Bad Bunny, “un x100to”

Juanes, “Gris”

Kany García, “Fuera de servicio”

Karol G, “Amargura”

Karol G, Shakira, “TQG”

Los Ángeles Azules, Santa Fe Klan, Cazzu, “Tú y tú”

Maluma, Marc Anthony, “La fórmula”

Maria Becerra, “Desafiando el destino”

Marshmello, Manuel Turizo, “El merengue”

Miguel Campello & Nya de la Rubia, “Rumbacumbia”

Oscar Maydon x Junior H, “Fin de semana”

Peso Pluma, “Bye”

Rosalía, Rauw Alejandro, “Beso”

Tego Calderón, “La receta”

Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera, “Frágil”