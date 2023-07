¿Qué dijo la mamá de Nicola Porcella sobre la posible relación entre su hijo y Wendy Guevara?

La producción de “La Casa de los Famosos México” no ha dejado de sorprender a sus integrantes y en esta oportunidad no fue la excepción. Y es que hace unos días, previo a que Emilio Osorio salvara a Mariana “La Barby Juárez” de la nominación, Nicola Porcella recibió la gran visita de su madre, Fiorella Solimano.

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE NICOLA PORCELLA SOBRE UNA POSIBLE REALCIÓN AMOROSA CON WENDY GUEVARA?

El pasado 27 de julio, la mamá de Nicola Porcella, Fiorella Solimano visitó a su hijo en “La Casa de los Famosos” donde se reencontraron con un fuerte abrazo tras varios meses. Mientras tanto, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Jorge Losa, Emilio Osorio, Barby Juárez y Wendy Guevara se acercaron para saludar a la madre de su compañero.

Luego fue el turno de Wendy Guevara, quien fue presentada por Nicola Porcella como “mi esposa”. La influencer no dudo en reírse y recibió con los brazos abiertos la señora, quien le dijo unas cuantas palabras. “Hola, Wendy. Trátalo con cariño, trátalo con cariño”, mencionó Fiorella con una fuerte mirada, pro todo fue broma.

“Señora ¿Quiere una Coca-Cola?”, preguntó Wendy como buena anfitriona. “Yo no tomo soda, pero sí agua. Atiéndeme por favor, Wendy”, respondió Fiorella liberando las risas de los habitantes de la casa.

Aunque, la mamá de Nicola no solo bromeó con La Perdida, pues lo hizo también con Poncho de Nigris. Y es que mientras conversaban pidió que le mostrará su sonrisa de comercial y él respondió si quería verla por el tamaño de sus dientes.

“No me estoy burlando, es que me estoy riendo porque estaba escuchando afuera, entonces yo dije: ‘Voy a ver bien los dientes’”, dijo la señora Fiorella y Wendy agregó: “Es bien llevadita tu mamá”.

¿CUÁL FUE EL REGALO QUE LE DIO FIORELLA SOLIMANO A NICOLA PORCELLA?

La señora Fiorella Solimano no ingresó a “La Casa de los Famosos” con las manos vacías, pues tenía una gran sorpresa para Nicola Porcella, una carta de su hijo:

“Hola, pa. Si lees esto es porque si lo dejaron pasar y quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque significaría que saliste eliminado. Pero aun así salgas, estoy orgulloso de todo lo que has logrado, deja de menospreciarte porque tú eres mejor que Messi (no en el fútbol). Ahorita tú eres tú mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande porque así eres para mí”

“Tal vez yo no pueda ir, pero recuera que soy tu fan número uno. Me debes un viaje porque me invitaron a la Rivera Maya, pero no pude ir porque estás encerrado. Por favor, cuídate, no golpees más puertas u otras cosas, deja de mostrar el potro y tu pipi chiquito que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito, pero sobre todo te amo, te extraño y espero que la próxima vez que te vea seas un capeón”, agregó.