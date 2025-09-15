Anualmente, y desde hace más de dos siglos, el mes de setiembre representa el periodo de días más importante para el país que a partir de fines de 2024, ha empezado a presidir Claudia Sheinbaum en reemplazo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La emblemática celebración del denominado Grito de Dolores que conmemora suceso fundamental para la libertad de México, se lleva a cabo cada 16 de setiembre, y por todo lo alto como manda la tradición, teniendo ahora la mandataria su histórica primera vez encabezando la ceremonia frente al Zócalo capitalino.

ESTO SIGNIFICA EL GRITO DE DOLORES PARA MÉXICO Y POR QUÉ SE CELEBRA EL 16 DE SETIEMBRE

Hacia Norteamérica, México es sin duda uno de los países más importantes y representativos de la región, y con el mandato de Claudia Sheinbaum iniciado reemplazando a AMLO, hoy llama la atención debido a la conmemoración de sus 215 años de independencia precisamente iniciando la tercera semana de setiembre 2025.

Con una congregación masiva en el Zócalo capitalino, la mandataria nacida en la capital hace 63 años, queda lista para encabezar de manera histórica, la ceremonia donde exclamará la primera arenga de Gobierno que rememora el instante donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la insurrección del pueblo mediante el urgente repique de la campana de la parroquia de Dolores ubicada en Guanajuato.

Según lo revelan medios oficiales del Estado mexicano con respecto al proceso independentista que experimentó el país, el evento que liderará Claudia Sheinbaum, se festeja desde 1896, y a partir de la noche del día 15 de setiembre como conteo regresivo a la fecha central del tradicional Desfile Cívico-Militar.

El Zócalo capitalino se llena de luces y fuegos artificiales para conmemorar un aniversario de independencia que en esta oportunidad, contará con el emblemático Grito de Dolores a cargo de Claudia Sheinbaum. (Fuente: iStock) / Julio Ortega

Para rememorar la vez donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla pronunció un discurso en el que vitoreaba a la Virgen de Guadalupe y al pueblo de Dolores a fin de levantarse en armas, la presidente azteca simulará por primera vez esta arenga con la cual terminará expresando las siguientes palabras y populares frases:

“¡Mexicanos!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Allende!

¡Viva Aldama!

¡Viva la Independencia Nacional!

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”

Previamente, y tras llevarse a cabo también el emblemático Grito de Dolores que conmemora la independencia mexicana, tanto la ciudad como otras alcaldías del país, tienen preparado llevar a cabo eventos musicales masivos, y totalmente gratuitos para una ciudadanía que gozará del martes 16 de setiembre con libertad a nivel nacional.

¿DÓNDE VER EL GRITO DE DOLORES A CARGO DE CLAUDIA SHEINBAUM Y QUIÉNES SE PRESENTAN PARA FESTEJARLO?

Miles de ciudadanos mexicanos ya se preparan para celebrar las Fiestas Patrias de su país en el Zócalo capitalino donde tradicionalmente el Grito de Dolores a cargo del mandatario de turno, trae consigo la activación de conciertos, y shows musicales puntuales.

Para este 15 de setiembre desde las 8 p.m., el gobierno azteca a cargo de Claudia Sheinbaum, ha oficializado la presentación de La Arrolladora Banda El Limón junto a Alejandra Ávalos y “Legado de Grandeza” cuyo colectivo está conformado por 18 músicos que interpretan el “Himno Migrante”.

Si te interesa disfrutar de los conciertos en vivo, y sin ningún contratiempo, te sugerimos llegar al Zócalo capitalino con varias horas de anticipación, y así también llegar a espectar a la mandataria realizando su primer Grito de Dolores; sin embargo considera asimismo que los siguientes canales de señal abierta y hasta plataformas digitales, estarán transmitiendo todas las incidencias del evento patrio: