¿Qué es lo más difícil de ser una chica trans, según Wendy Guevara de La Casa de los famosos México?

Luego de tres eliminaciones en La Casa de Los Famosos México en donde Ferka, Sofia Rivera Torres y Marie Claire Harp dejaron la competencia, ahora las celebridades se encuentran forjando sus mejores estrategias para poder llegar a la gran final. Sin embargo, en el transcurso del reality también disfrutan de la compañía de las estrellas y hasta revelan algunos temas personales.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA SOBRE SER UNA CHICA TRANS?

Wendy Guevara es uno de los personajes que ha logrado cautivar a todas las celebridades que que se encuentran dentro de La Casa de los Famosos México. Y es que, la originaria de León, Guanajuato asombra a los integrantes y a los espectadores con sus mejores anécdotas, varias divertidas y otras un poco tristes.

Por ello, la influencer mexicana no ha dudado en revelar algunas de las dificultades que tuvo que pasar en el plano sentimental por ser una chica trans. La creadora de contenido mencionó que ha pasado por momentos melancólicos ya que es complicado encontrar una pareja estable.

“Una sufre más y no me vengo a sentir la victima ni nada (…) a mi me gustan los hombres heteros, pero nada más la buscan a una por experimentar y una a veces se enamora porque son los que nos gustan de verdad “, a mi no me gusta un gay como Apio, afeminado y así”, dijo Wendy Guevara a sus compañeros.

Asimismo, agregó que en caso se encuentre en una relación con un hombre hetero, luego de cierto tiempo la pareja puede llegar a sentirse con ganas de formar una familia y tener hijos por lo que es algo imposible para una mujer trans, aunque en estos tiempos hay la posibilidad de adoptar, pero según Wendy para ella no es lo mismo.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Aquellos seguidores que deseen ver “La casa de los famosos”, lo podrán ver en vivo de lunes a viernes a las 22:00 horas (horario de México) en el Canal 5 (Televisa). Además, los domingos se emite a las 20:30 horas (horario de México) por la señal de Las Estrellas.

Ahora, si te encuentras en otros país, a continuación te brindamos la lista de horarios:

“La casa de los famosos” en Perú: 9:30 p. m.

“La casa de los famosos” en México: 8:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Venezuela: 10:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Chile: 10:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Argentina: 11:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Colombia: 9:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Ecuador: 9:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Estados Unidos: 10:30 p. m.

¿CÓMO VOTAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” MÉXICO?

La conductora del programa, Galilea Montijo detalló cómo pueden votar para nominar o salvar a un concursante. Asimismo, es importante mencionar que estas votaciones solo se pueden llevar a cabo en territorio mexicano, con ViX+ se puede votar hasta 10 veces. Entonces, tendrás que realizar los estos pasos: