La gran final de “La Casa de los Famosos México” está a poco de comenzar, por lo que el ganador del reality obtendrá un exorbitante premio de 4 millones de pesos; aunque antes de que se conozca el resultado del campeón este domingo, los finalistas integrantes del Team Infierno revelaron sus planes por si son elegidos.

¿QUÉ PROYECTOS TIENEN LOS FINALISTAS DEL TEAM INFIERNO SI GANAN EL PREMIO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Poncho de Nigris: El actor Poncho de Nigris contó que en caso sea el ganador, donará todo el dinero a instituciones de Nuevo León que apoyen a los niños por medio de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García.

Sergio Mayer: El expolítico reveló sentirse nervioso y con incertidumbre de lo que sucede en los exteriores de la casa, aunque feliz por ver a su familia, por lo que si sale campeón del reality se comprometió a apoyar a fundaciones de niños con cáncer, niños de la calle o la defensoría animal, aunque pidió a sus seguidores darle propuestas en las redes.

Wendy Guevara: La influencer desde un comienzo aseguró que le gustaría emprender para ayudar y retribuir a su mamá, aunque luego Wendy Guevara se ofreció a prestarle parte del dinero a Nicola, quien se negó.

Nicola Porcella: El peruano Nicola Porcella dijo que tiene algunas deudas, por lo que no dudaría en pagarle a su mamá el dinero de sus ahorros que le prestó cuando no tenía trabajo. Además, otras de sus prioridades sería comprar un departamento para vivir y traer a su hijo a México.

¿CUÁLES SON LAS PROMESAS QUE DEBARÁ CUMPLIR WENDY GUEVARA TRAS EL FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

El último miércoles, durante las charlas que tienen entre los habitantes, Sergio Mayer le hizo prometerle dos cosas muy importantes a Wendy Guevara para él, las cuales son: Que fuera a su vivienda a conocer a toda su familia y que se siga practicando profesionalmente. Y es que el exmodelo ha logrado consolidar una buena amistad con Wendy, pues asegura que ella es parte de su vida tras todas estas semanas de convivencia.

“Yo te voy a comprometer a que me hagas dos promesas a mí, una que vas a ir a mi casa, no vas a hacer ningún live, ninguna conexión, yo no quiero que vayas a hacer conexiones, yo quiero que vayas a mi casa conozcas a mi familia, que te conozcan como ‘tía’ y que sepas que cuando vengas a México y quieras llegar ahí y te sientes a gusto que sepas que esa también es tu familia”, dijo Sergio Mayer.

Entonces, Wendy decidió aceptar la invitación de Mayer en ir a su casa y conocer a su esposa Isabella Camil y sus hijas. La segunda petición es que su compañera del reality siga estudiando para ser una comunicadora, ya que quiere verla llegar lejos y se vuelva una gran presentadora.

“La otra es que me prometas y te comprometas a que realmente vas a seguir mejorando, vas a estudiar, que te ayuden con temas de dicción, yo te voy a decir con quién te puedo recomendar, que sigas creciendo como persona, conductora y ser humano, porque eres una comunicadora nata, orgánica, pero si quieres cruzar esa línea prepárate, sigue creciendo, metete a clases, porque puedes ser una gran representante de lo que tú quieres”, sostuvo Mayer, quien estrecho los puños con Wendy para que cumpliera con su palabra, pues él no desea que continue haciendo lives en redes sociales.