En la semana final de La Casa de los Famosos México, los participantes finalistas vienen recibiendo la visita de varias celebridades que pasaron por dicho reality y causaron una sensación a nivel de Latinoamérica. Y es que, hace unos días se presentó Wendy Guevara para realizar un ‘Resulta y resalta’ con los famosos y María José dio un concierto privado. Sin embargo, uno de los participantes más queridos como fue Nicola Porcella entró a la casa para alborotar a los concursantes con su carisma y sentido del humor.

Como se recuerda, en 2023, Nicola Porcella y Wendy Guevara hicieron historia en la gran final de LCDLF donde el peruano alcanzó una gran popularidad al quedar en segundo lugar, a su vez, Wendy se convirtió en la ganadora indiscutible. Pero en esta oportunidad, Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares competirán por el primer lugar, y solo uno de ellos se llevará el gran premio a casa. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ HIZO NICOLA PORCELLA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2024?

Este viernes 27 de septiembre, Nicola Porcella fue uno de los invitados especiales para visitar a los finalistas de La Casa de los Famosos en México. Los participantes se vieron sorprendidos por su presencia, por lo que no dudaron en realizarle un tour por toda la casa y así recordar emotivos momentos que Porcella pasó junto a sus amigos del ‘Team Infierno’. Aunque, eso no fue todo, pues mientras caminaban hacia la sala el peruano aprovechó en contar un poco sobre su nuevo proyecto ‘Soltero Cotizado’, su propio reality show.

Nicola Porcella organizó un 'beso de tres' con Karime y Gala. Foto: Captura

“Me voy a ir a Cartagena seis semanas con 18 mujeres, viviendo ellas en una mansión. Pero van a haber algunas que van por dinero y algunas que van a conocerme. ¿Quién me puede ayudar a descifrar quiénes son románticas y embusteras? Ustedes son especialistas en relaciones humanas, entonces pedí que por favor me ayuden con esto”, explicó al inicio, en la cual se vio un video promocional del nuevo programa.

Asimismo, tras observar el clip, los integrantes de La Casa de los Famosos optaron por brindar cada uno su opinión al respecto y así también desearle éxitos en esta nueva aventura. Pero hubo un momento que no pasó desapercibido durante la emisión, pues previo a retirarse de La Casa, Nicola Porcella protagonizó un ‘beso de tres’ con Gala y Karime, generando la sorpresa y risas de los presentes. “Cuando salgamos de fiesta vamos a hacer lo mismo”, precisó el también actor.

¿CUÁNDO ES LA GRAN FINAL DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2024?

Aquellos fanáticos que están a la expectativa por saber acerca de la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024, deben saber que será este domingo 29 de septiembre. Después de varias semanas de confinamiento y atravesando varios retos, al fin se sabrá quién de los cuatro finalistas se coronará como el campeón y llevarse un exorbitante premio de 200 mil dólares.

¿CÓMO VOTAR POR EL GANADOR DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2024?

Este domingo 29 de septiembre, durante la pre gala, a partir de las 8 de la noche y hasta el anuncio de Galilea Montijo, se podrá votar para elegir al ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos en México. La presentadora del reality anunciará al cuarto y tercer lugar, para dejar a los dos finalistas y revelar al campeón de esta edición, que será quien obtuvo más votos. Aquí te explicamos la manera de votar por tu personaje preferido:

Votación a través de la app de VIX

Primero tendrás que descargar la app ViX (disponible para dispositivos iOS y Android).

Luego regístrate o inicia sesión en la plataforma ViX.

Dentro de la página, busca el programa La Casa de los Famosos México y sigue las instrucciones

Votación por medio de la página web

Accede a la web de La Casa de los Famosos a través de este ENLACE.

Debes crear una cuenta o iniciar sesión con tus credenciales (ya sea con tu cuenta de Televisa, Facebook o Google).

Por último, emitirás tu voto desde cualquier lugar del mundo.

Es importante mencionar que, en caso no cuentes con suscripción premium, tendrás que escanear el código QR que aparece en la transmisión en vivo de la pregala, gala y postgala y elegir a tu habitante favorito. Además, los suscriptores de Vix+ cuentan con hasta 10 votos, a su vez, el público general, solo tienen un voto.